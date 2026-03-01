L'espai postconvergent tornarà als orígens a Manresa?

Manresa és una d'aquelles ciutats que servirà de termòmetre quan se celebrin les municipals del 2027. L'alcalde Marc Aloy, d'ERC, intentarà revalidar el càrrec davant de Ramon Bacardit, un dels primers candidats que Junts ha confirmat de cara als comicis. Fa tres anys ja van protagonitzar un duel molt ajustat -Aloy va teure un regidor més-, i tot indica que el reeditaran. Quines armes té Bacardit per treure un millor resultat? Totes les esperances estan posades en recosir l'espai postconvergent. Això passa per sumar Junts, Impulsem -liderat per Joan Vila, candidat el 2023 amb el suport del PDECat- i Avenç Nacionalista, amb Sergi Perramon -abans Front Nacional- al capdavant.
La fitxa de Manresa
- Alcalde: Marc Aloy (ERC)
- Habitants: 80.692, segons dades del 2025
- Socis: (PSC i Impulsem)
- Resultats del 2023: victòria ajustada d'ERC
L'espai postconvergent s'unirà de cara al 2027?
La intenció de Bacardit és aplegar sota el mateix espai tot l'espectre postconvergent que es va presentar fragmentat a les últimes eleccions. L'últim actor en aparèixer és Sergi Perramon, amb passat a la JNC -les joventuts de Convergència-, que sota el paraigua d'Avenç Nacionalista ha iniciat un moviment que li hauria de permetre un paper protagonista en aquests comicis. Fins i tot, com va avançar NacióManresa, es va veure amb l'expresident Artur Mas. L'exlíder de CDC, per cert, va ser qui va apadrinar la presentació de Bacardit com a candidat, fa tot just unes setmanes. "Hem d'intentar que no marxi cap vot", ressalten fonts municipals consultades per Nació.
Els càlculs, en aquest sentit, passen per acostar-se als 10.000 vots. Junts en va obtenir 5.001 -sis regidors-, mentre que Impulsem en va aplegar 2.183 -dos edils- i el Front Nacional, tot i treure els mateixos representants, es va quedar amb 1.618 sufragis. Serviria la suma de les tres formacions per ser la primera força? Aloy, fa tres anys, va quedar-se a les portes dels 6.000 vots, resultat que li va permetre tenir un regidor més que Junts i quedar-se amb l'alcaldia. "Les enquestes no ens van malament", apunten fonts municipals, que consideren acreditat que existeix un creixement fort del vot de dretes. El discurs de Bacardit és dur amb les ocupacions i amb la multireincidència.
En un context de gir cap a la dreta, un dels dubtes és quin paper jugarà Aliança Catalana a la capital del Bages. El retrat que va sortir del 2023, amb dos regidors d'Impulsem i dos del Front Nacional, sumat a un de Vox, indica que el terreny està abonat perquè el partit de Sílvia Orriols hi pugui fer forat. La immigració serà un dels punts claus de la campanya electoral: va passar més soterrat fa tres anys, però aquesta vegada farà molt més soroll. Bacardit forma part de la generació de candidats de Junts que no dubten en treure pit del gir cap a la dreta, com ha passat en altres espais com el Maresme. Al Congrés dels Diputats és on més corretja de transmissió hi ha d'aquest discurs.
Un dels arguments que repeteixen sovint a la seu nacional de Junts és que, en un context de fragmentació i d'entrada de nous actors -com és el cas de la ultradreta-, quedar primer tindrà més valor que mai a l'hora de tenir alcaldies. "Que entri Aliança dificulta que hi hagi majories alternatives", remarquen des de Junts. Per tant, la prioritat a Manresa és aplegar tot l'espai que es va disgregar a finals de la dècada passada per aglutinar el màxim de vot possible i deixar sense opcions un pacte d'esquerres. La nit electoral de les municipals del 2027, Manresa serà un bon termòmetre per saber com li han anat les eleccions a Junts allà on més s'hi juga: la Catalunya interior.