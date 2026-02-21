Sílvia Paneque serà la candidata del PSC a Girona?

Falta poc més d'un any per a les eleccions municipals i els partits han de començar a resoldre les incògnites de cara a la cita amb les urnes, que marcarà el nou cicle electoral a Catalunya i seran l'avantsala de les eleccions al Congrés. Un dels dubtes passa per Girona, on la guanyadora de les eleccions, la socialista Sílvia Paneque, ha de decidir si es torna a presentar o continua com a consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i com a portaveu del Govern. Però n'hi ha més: es podrà reeditar l'aliança independentista que ha permès governar a Lluc Salellas, de Guanyem Girona? ERC recuperarà una certa estabilitat interna per ser alternativa? Farà forat Aliança Catalana? Amb aquest article, Nació comença una sèrie de 15 capítols sobre els punts d'interès de cara a les pròximes eleccions.
La fitxa de Girona
- Alcalde: Lluc Salellas (Guanyem Girona)
- Habitants: 108.666 habitants, segons dades de 2025
- Socis: Guanyem governa en coalició amb Junts i ERC
- Resultats del 2023: victòria del PSC, però insuficient
Es presentarà Sílvia Paneque?
És la gran pregunta i, ara com ara, no té resposta perquè la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està centrada en les seves tasques al Govern i, sobretot, en resoldre la crisi de Rodalies. Però, si preguntem a la sala de màquines del PSC, a ningú se li escapa que Sílvia Paneque és "el principal actiu" que tenen per guanyar la quarta capital que els falta als socialistes. De fet, a Pallars creuen que si finalment es presentés tornaria a ser la candidata més votada, com ja va passar el 2023. Aleshores, una aliança independentista va impedir al PSC imposar-se en un històric feu de Convergència.
Que hi ha un cert temor del paper que pot fer el PSC ho explica, segons els socialistes, les crítiques constants que rep la consellera Paneque des del govern municipal. També n'és conscient ella, que en privat ha constatat que és al punt de mira dels partits que governen Girona. L'alcalde, Lluc Salellas, ha aprofitat el caos de Rodalies per assenyalar la mala gestió de qui va ser la seva rival el 2023. Aquesta pressió s'explica, diuen els socialistes, per la manca de projecte del govern gironí. "Si tens l'alcaldia, només la pots perdre i si vas bé et dediques a governar, no a fer campanya contra l'oposició", assenyalen a Pallars.
La decisió sobre el futur de Paneque no està presa i dependrà del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de la mateixa consellera, que no ha amagat mai la seva estima per Girona i hi té força presència. La sensació, això sí, és que no hi ha cap candidata millor per afrontar les eleccions municipals. Ara, qui pilota el PSC a Girona és Marc Lamuà, diputat al Congrés, i Bea Esporrín, portaveu socialista a l'Ajuntament. Preguntada pel seu futur, Paneque no en vol parlar: "Estic totalment centrada en l'àmbit de Rodalies, habitatge i a la resta de carpetes de la conselleria".
Els socialistes treballen amb l'escenari que, després d'un mandat de tripartit independentista que, diuen, no ha acabat de funcionar, els gironins buscaran alternatives. Confien en un desgast del projecte de Guanyem que pilota Salellas. ERC, ara com ara, tampoc es troba en el millor moment després d'una crisi interna al partit entre els junqueristes i els crítics amb la direcció, que hauria de resoldre amb certa agilitat de cara als mesos preelectorals. I Junts pot patir una fuga cap a Aliança Catalana, tant per la tendència general que mostren les enquestes com per l'erosió després de governar amb les esquerres.
Farà forat Aliança Catalana a la capital gironina? És una altra de les preguntes clau, perquè podria impedir reeditar l'aliança independentista que va impedir al PSC guanyar l'alcaldia. També caldrà saber si Salellas es presenta de nou a les eleccions, un extrem que l'alcalde encara no vol concretar. En una entrevista a l'Ara, reivindicava la fórmula de Guanyem i el tripartit independentista, i desmentia les crítiques de l'oposició. Quan s'apropa l'últim any abans de les eleccions, el PSC aspira a presentar-se com l'alternativa "raonable" i capitalitzar unes certes ganes de canvi que hi pugui haver entre els veïns de Girona.