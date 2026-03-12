El Cercle fa les paus amb la Moncloa per la immigració

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha debatut aquest dijous amb el Cercle d'Economia sobre política migratòria. La presidenta de l’entitat, Teresa Garcia-Milà, ha dialogat amb la ministra, que ha defensat la gestió de la immigració fa l’executiu de Pedro Sánchez després que el Cercle reclamés recentment un menor flux migratori i de més qualificació. Ha estat un intercanvi molt educat.
Elma Saiz ha afirmat que veu positiu que una autonomia vulgui assumir la responsabilitat de la política migratòria, com li ha plantejat Garcia-Milà. “Les autonomies tenen molt a dir encara que alguns han fet deixació de funcions”, ha dit deixant en evidència les comunitats del PP que s’han resistit a assumir les seves responsabilitats. Saiz ha recordat que hi ha un acord per a una delegació de funcions.
Saiz ha fet una defensa encesa de la regularització aprovada pel govern espanyol, que ha negat que la immigració afecti una desacceleració de la productivitat, més vinculada a factors tecnològics. Ha assegurat que mitiga l’envelliment, facilita l’especialització, facilita l’adopció de noves tecnologies i pot ser una aliada de la productivitat. També ha negat que la immigració contribueixi a col·lapsar la sanitat pública, sinó que contribueix a la seva sostenibilitat amb els seus impostos i el seu treball.
El Cercle va presentar fa unes setmanes una nota d'opinió sobre La necessitat d’una política migratòria: model productiu, integració i benestar social, on reclamava una política d’Estat en aquest àmbit, apostant per un flux més moderat en volum, però de més alta qualificació. Garcia-Milà ha assenyalat que Catalunya té unes infraestructures pensades per a sis milions de persones i això genera una forta tensió social, el que nodreix els discursos del populisme ultra.
La presidenta del Cercle ha descrit un increment dels fluxos, que han crescut a un ritme d’un 25% en pocs anys. Saiz ha respost que gràcies als treballadors immigrants ha pujat el PIB, i ha recordat que les comunitats autònomes han pogut rebre 300.000 milions d’euros i han tingut més recursos que en anys, i ha apuntat que la immigració és el 10% del creixement. El que sí que ha reclamat és que les comunitats “dimensionin” els seus serveis en funció de l’increment demogràfic. Garcia-Milà ha recordat les mancances de finançament de Catalunya i ha subratllat que el ritme dels fluxos suposa una dificultat reconeguda perquè no hi ha casos similars a Europa.
Saiz ha explicat que en pocs anys l’estat espanyol ha passat de ser un país d’emigració a ser-ho d’acollida. Ha mostrat les previsions de creixement previstes per a l’economia espanyola, que han confirmat els principals mitjans de prestigi com el Financial Times i The Economist. La ministra ha afirmat que no és només en sectors essencials on hi ha immigració, sinó que també ve talent internacional i migració altament qualificada: “La immigració també és talent” i està contribuint a reforçar els equips de recerca científica, ha dit.
Garcia-Milà ha defensat disposar de capacitats reals d’acollida, alinear millor la immigració amb l’evolució del model productiu i reforçar les polítiques d’integració. Ha considerat “necessària” la regularització prevista per l’executiu, però també l’ha considerat una mostra de la necessitat d’establir polítiques integrals.
L'acte, que ha estat nodrit, ha tingut entre elss eus assistents l'expresident Jordi Pujol, interessat de sempre en el fenomen migratori, sobre el qual havia escrit els anys seixanta. Pujol ha coincidit i s'ha saludat cordialment amb l'exlíder d'UDC Josep Antoni Duran Lleida.