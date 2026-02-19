El Cercle d'Economia demana més restriccions a la immigració

El Cercle d’Economia reclama més control sobre la migració i avançar cap a un model d'alta productivitat. En una Nota d’Opinió, l’entitat aposta per una migració “més moderada en volum, més ordenada i alineada amb les necessitats” del país, davant l’augment sostingut a Catalunya i a Espanya, on l'arribada de migrants s’han multiplicat per cinc en 25 anys. Un punt de vista contrari al de la patronal Foment del Treball, que va deixar clar a finals d'any que rebutja els discursos antiimmigració i va recordar la necessitat de mà d'obra estrangera.
L'ens empresarial, presidit per Teresa Garcia-Milà ha demanat una política d’estat a mitjà-llarg termini i revisar mecanismes com l’arrelament i el reagrupament familiar i així com reforçar l’atracció de talent qualificat. L’organització s’ha mostrat partidària a la regularització anunciada pel govern espanyol, però considera que constata el “fracàs” de la política migratòria i que “no es pot convertir en un precedent”.
El Cercle ha criticat el model de creixement extensiu basat en la baixa productivitat que “difícilment es pot garantir a llarg termini” i que ha causat l’augment intens d’arribades de treballadors d’altres països que han ocupat feines poc qualificades. De fet, ha avisat que aquesta dinàmica ha “retroalimentat” el sistema. “El fet que hi hagués disponibilitat de mà d’obra barata ha fet que hi hagi inversió en activitats que requereixen mà d’obra barata i ha contribuït a accentuar més el model de creixement extensiu”.
Discrepància amb Foment
El posicionament del Cercle d'Economia és contrari al de la patronal Foment del Treball. El seu president, Josep Sánchez Llibre, va subratllar la necessitat imperiosa de rebre més immigració si es vol que la màquina de l’economia no s’aturi. L’empresariat català proposa un gran Pacte Social per afrontar els reptes demogràfics de la societat espanyola en un moment en què la demografia deixa de ser una dinàmica social per convertir-se en una variable estratègica del desenvolupament econòmic.
Un dels laboratoris d’idees de Foment del Treball, la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials (SBEES) va presentar un estudi aprofundit sobre la demografia dels pròxims deu anys a Espanya (que podeu consultar aquí).