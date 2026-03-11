Glovo anuncia un ERO per acomiadar 750 repartidors de tot l'Estat

Glovo ha anunciat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 750 repartidors en plantilla de tot l'Estat, segons ha avançat El País i ha confirmat l'ACN. La "difícil decisió" ha arribat aquest dimarts, menys d'un any després d'abandonar el model de riders autònoms. L'anunci tindrà un impacte en una seixantena de ciutats, entre elles algunes de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona. La companyia ha dit que s'ha vist "obligada" a reduir el servei en diverses localitats en diferents províncies d'Espanya per "evitar el seu tancament", però asseguren que treballaran per "consolidar el model operatiu".
Al febrer, la filial italiana de Glovo, Foodinho SRL, va ser intervinguda per ordre de la Fiscalia sota la sospita d'explotació dels repartidors. Entre d'altres, el ministeri públic italià acusa la filial de la multinacional nascuda a Barcelona el 2014 de pagar sous per sota del llindar de la pobresa, supervisar constantment els repartidors a través de l'aplicació, marcar torns de dotze hores diàries o concedir descansos mínims.
A banda de les ciutats catalanes, l'ERO també afectarà treballadors assalariats de les demarcacions de València, Alacant, Ciutat Reial, Guadalajara, Càceres, Badajoz, Sevilla, Màlaga, Cadis, Les Palmas, Gipuzkoa, Ceuta i Melilla, entre d'altres.
A Catalunya, l'Agència Catalana de la Competència (ACCO) constatava en un informe publicat al desembre que el mercat de menjar preparat en línia al territori és un "oligopoli" dominat per Glovo. Segons l'ACCO, la plataforma gestionava l'octubre del 2023 entre el 60% i el 80% de les comandes fetes en els municipis amb més població, seguida d'Uber Eats (0-20%) i Just Eat (0-20%).