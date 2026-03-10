Seat tanca el 2025 amb una caiguda del 100% dels beneficis

Seat S.A. va acabar el 2025 amb un benefici operatiu d'1 milió d'euros, la qual cosa suposa una caiguda del 99,62% en comparació als 633 milions d'euros del 2024, tal com s'ha informat als accionistes del grup Volkswagen aquest dimarts. L'automobilística va incrementar els ingressos per vendes un 5,1%, però els "factors adversos" en l'"entorn de mercat desafiant" pels aranzels de la Unió Europea sobre la Xina, on Seat fabrica els seus vehicles.
En total, el 2025, l'empresa va vendre 657.000 vehicles, un 3,13% més, tot i que la firma també ha destacat l'increment del cost dels productes. Amb tot, Seat va mantenir els beneficis operatius en positiu gràcies a un elevat interès, en comparació al 2024, en els models elèctrics Cupra Born i Cupra Tavascan.
De fet, l'interès en aquests models també ha repercutit en una demanda superior en els Cupra Leon i el Cupra Terramar, en comparació a l'any anterior. I és que, el 2025, Seat va entregar 586.251 vehicles, un 5% més que els 558.159 del 2024.
Al llarg de l'any, la companyia va introduir els models Cupra Black Edition i el Tribe Edition, mentre que Seat va modificar els Seat Leon i el Leon Sporttourer. L'automobilística també va redissenyar els models Ibiza i Arona amb nous elements i actualitzacions tecnològiques.
Crisi a Volkswagen: preveu acomiadar 50.000 treballadors a Alemanya
El grup Volkswagen ha anunciat aquest dimarts els seus resultats anuals amb uns beneficis de 6.904 milions d'euros, un 44% menys. En aquest context, preveu acomiadar 50.000 treballadors a Alemanya fins al 2030. L'any passat, Markus Haupt va ser nomenat com a conseller delegat de Seat i Cupra, després que Wayne Griffiths deixés el càrrec.
El sector automobilístic obté els pitjors resultats des del 2009
En general, les vendes de vehicles van acumular un saldo positiu de 10.190 milions d’euros el 2025, un 36,3% menys que l’any anterior, segons Anfac. La xifra se situa per sota de les de la pandèmia, sent la més baixa registrada des del 2009, durant la crisi econòmica. La caiguda de la producció de les fàbriques automobilístiques a causa de l'adaptació de les plantes i la menor demanda europea ha propiciat el descens.
Tot plegat, ha comportat la reducció del 8,2% a les exportacions durant el 2025, situació que s'ha vist contraposada per l'augment de les importacions de vehicles durant l'any (+2,2%). L’automoció és tradicionalment el primer producte per saldo positiu, però aquest retrocés l’ha relegat a la segona posició, per darrere de l’alimentació.