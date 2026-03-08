08 de març de 2026

Un edifici històric de la burgesia catalana, en venda a Barcelona per 1,7 milions d'euros

El Casino de la Rabassada va ser ideat per ser un espai on les famílies més adinerades poguessin gaudir de l'oci allunyades de la ciutat

Publicat el 08 de març de 2026 a les 12:00
Actualitzat el 08 de març de 2026 a les 12:28

Un dels edificis més emblemàtics de l'oci durant l'època daurada de la burgesia catalana està en venda. Es tracta del Casino de la Rabassada. Aquest establiment va ser un lloc de trobada de les persones més riques de Barcelona i Catalunya, i aspirava a ser un dels millors casinos d'Europa.

Inaugurat l'any 1899 en forma d'hotel i reconvertit en casino 12 anys més tard, el local estava obert per a totes aquelles famílies adinerades que volguessin gaudir del temps d'oci allunyat de la ciutat i la majoria de la societat. El casino es trobava en mig del parc de Collserola, concretament, en el quilòmetre sis de la carretera de la Rabassada, a Sant Cugat del Vallès, al cor del Parc Natural de Collserola, i permetia certa discreció per a tots aquells que hi volguessin anar.

Un recinte polivalent i luxós

L'edifici es va crear amb capital francès i buscava satisfer tots aquells plaers que es poden trobar dins de l'oci com l'alta gastronomia, sales de jocs, teatre i, fins i tot, atraccions. Hi havia una sala de miralls, una espècie d'atraccions d'aigua, una muntanya russa i es podia jugar a tir amb arc. La finalitat de creació d'aquest espai era tan ambiciosa que tenia un menjador amb capacitat de fins a 800 comensals i els cuiners eren expressament enviats des de París.

A la venda per 1,7 milions d'euros

Ara, en la mateixa ubicació i en runes ha sortit a la venda. En el portal immobiliari Fotocasa s'ha publicat imatges de la parcel·la i de l'estructura de l'antic casino i s'assenyala que el peu és d'1,7 milions d'euros.

Aquest casino, ideat per ser un hotel de luxe, compta amb 106.000 m² de terreny i 500 m² edificats i en estar inclòs en el catàleg de masies i altres construccions del parc, es pot rehabilitar les estructures ja existents.

Pocs anys d'èxit

Aquesta icona del luxe barceloní va entrar en decadència per culpa de la dictadura de Primo de Rivera als anys 20 per culpa de la prohibició del joc. Finalment, va haver de tancar les portes l'any 1930 i durant Guerra Civil l'edifici es va utilitzar com a refugi i va acabar sent bona part d'aquest enderrocat per evitar que s'utilitzés com un espai de resistència.

 

