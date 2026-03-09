Totes les línies de Rodalies tenen greus problemes 50 dies després de l'accident de Gelida

Aquest dimecres es compliran 50 dies exactes de l'accident de Gelida on va morir un maquinista en pràctiques després que s'esfondrés un mur de contenció. En el punt de l'R4 del sinistre, encara avui, no circulen trens de passatgers. Tampoc hi ha servei ferroviari al conjunt de l'R3, a part de l'R8 i a l'R15 entre Reus i Riba-Roja. De fet, totes les linies del nucli de Rodalies de Barcelona tenen greus problemes, siguin per trams tallats, recorreguts amb tren llançadora o reducció del servei. Tot plegat, una setmana abans que les obres dels túnels del Garraf de l'R2 -en molt mal estat- obliguin a tallar una de les dues vies durant tres mesos.
Més de 200 limitacions de velocitat
Més enllà de trams sense servei, la xarxa ferroviària catalana seguirà tenint més de 200 limitacions temporals de velocitat aquesta setmana, segons el document elaborat per Adif. En concret n'hi ha 218, set menys de les que hi havia la setmana setmana, i que representen restriccions en 188 quilòmetres -vuit més que aquests darrers dies-.
La principal novetat és a l'RL4 entre Calaf i Manresa, on s'apliquen cinc noves restriccions, fet que provoca que els maquinistes hagin de circular a 50 km/h durant nou quilòmetres. Precisament, aquest cap de setmana fins a tres despreniments en aquesta zona -a causa del darrer temporal- han obligat a tallar la circulació. Segons fonts de Renfe consultades per Nació, avui s'ha pogut reprendre.
L'R3 continua totalment fora de servei
Cinquanta dies després de l'accident de Gelida, l'R3 continua totalment tallada. A banda de les obres de desdoblament -que deixen sense servei fins a la Garriga fins al gener de 2027-, tampoc s'ha reprès el servei fins a Puigcerdà. Està previst que aquesta mateixa setmana pugui tornar a funcionar des de la Garriga a Ripoll, però en canvi Adif optarà per fer noves obres entre el Ripollès i la Cerdanya, com va avançar Nació.
També està fora de servei l'R7, a causa d'unes obres a Montcada-Bifurcació previstes anteriorment i que continuaran, com a mínim, fins al maig de 2026.
Totes les línies de Rodalies amb afectacions
Aquesta és la situació aquest dilluns 9 de març:
Trams tallats
- 🔴 R3: la Garriga-la Tor de Carol (no funciona la línia sencera)
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions