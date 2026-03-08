La mobilització del 8-M s'empelta de la crisi global i reivindica el «no a la guerra»

La principal manifestació feminista que s’ha convocat a Barcelona per a aquest diumenge amb motiu del Dia de les Dones ja ha començat i ja marxa pels carrers del centre de la ciutat. La protesta té per lema Davant l’imperialisme colonial i feixista, lluita transfeminista, i ha començat amb la concentració d’assistents a la intersecció del Passeig de Gràcia i la Diagonal, on s'han escoltats crits de "no a la guerra" i "visca la lluita feminista". La marxa té previst caminar fins arribar a davant de l’Arc de Triomf. La convocatòria compta amb el suport de nombroses entitats i col·lectius feministes, el del Govern, i el de partits com el PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP.
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha apel·lat a la "responsabilitat col·lectiva" per fer front als "discursos antifeminismtes" i aconseguir la "igualtat real". En una atenció a mitjans, Menor ha reivindicat que encara queden "moltes bretxes i desigualats per superar" i ha alertat del "risc" retrocedir en els drets de les dones. "Mentre les dones no tinguem garantit el dret a la vida i el dret a la seguretat, no podrem parlar d'igualtat real", ha defensat la consellera, que ha subratllat que el feminisme "enforteix la democràcia".
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha reivindicat el feminisme davant els "mascles alfa" que prenen "decisions testosteròniques des de despatxos". Alamany ha afirmat que "malauradament" el món el "dominen mascles alfa" i ha defensat que "el millor antídot" són els "homes i dones que creuen en la llibertat, la igualtat i el feminisme". "No hi ha país nou, no hi ha país lliure, si no es fonamenta sobre els valors de la llibertat i de la igualtat", ha insistit. D'altra banda, Alamany ha assenyalat que cal abordar "amb força" i "intel·ligència"el "repte" de connectar els joves amb el feminisme.
La secretària d'Organització de Junts i diputada al Parlament, Judith Toronjo, ha assegurat és un dia d'orgull pels avanços assolits en drets i igualtat, però ha advertit que encara "queda molt treball per fer". En declaracions abans de la manifestació principal del 8M a Barcelona, ha posat en valor la labor de les dones que han precedit a les generacions actuals i que van fer possibles drets civils, socials i polítics, així com ha subratllat que els avanços assolits són fruit d'anys de lluita i de referents femenins.
Jéssica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament, ha demanat "deixar d'utilitzar el feminisme com a excusa per iniciar guerres" i ha titllat "d'hipòcrites" els qui ho fan. Ha criticat que es facin servir els drets de les dones com a "coartada" per "defensar interessos geopolítics i per a intervencions polítiques i militars". Albiach ha advertit que les dones són "les principals víctimes dels conflictes" i "les primeres que pateixen les seves conseqüències". Per aquest motiu, ha reivindicat que ser feminista és estar en contra de les guerres.
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha celebrat que el moviment feminista torni al carrer i ha demanat combatre els "debats imposats, estèrils i falsos" de la dreta i l'extrema dreta. "Només fan que desviar la importància que el masclisme segueix present i ben vigent a la nostra societat", ha assenyalat.
L'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha assegurat que les dones pateixen “el pitjor retrocés de la història” per culpa de l'executiu de Pedro Sánchez. La popular ha afirmat que ara les dones són "vilipendiades i menystingudes com mai". "El govern socialista ha facilitat que més de 100 violadors sortissin de la presó, hem vist com les polseres antimaltractament no han funcionat, i com ha incorporat en el seu govern depredadors sexuals, amb un ministre que contractava per catàleg a prostitutes".