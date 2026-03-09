La Vall d’Hebron opera el 84% dels lesionats medul·lars en menys de 24 hores gràcies a un equip especialitzat permanent

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron va activar el gener del 2024 un equip altament especialitzat per operar pacients amb lesió medul·lar aguda els 365 dies de l’any i oferir així un servei continuat també els caps de setmana, quan es produeixen un terç dels sinistres que causen aquests danys. Des d’aleshores, han intervingut el 84% dels pacients en menys de 24 hores des de l’arribada a l’hospital i el 72% en menys de 24 hores des de l’accident, mentre que abans representaven el 56% i el 47% respectivament. L’hospital ha tractat en aquests dos anys 136 pacients i 52 han estat operats en festiu o cap de setmana. En els darrers temps, han augmentat els pacients per traumatisme en activitats esportives i caigudes de persones grans.\r\n