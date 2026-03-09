Educació apuja l'aposta amb el salari, convenç CCOO i UGT i espera a la resta de sindicats

Quan falta una setmana per a que s'iniciï un nou cicle de vagues a l'escola catalana la Generalitat ha fet un nou moviment per intentar acontentar els sindicats. I, de fet, les negociacions han avançat fins al punt que el Govern ja dona per tancat un acord amb CCOO i UGT. El pacte es presenta com una entesa "històrica" que elevarà el salari dels docents catalans, a l'hora que resol altres peticions de millora educativa com l'escola inclusiva, la reducció de la burocràcia o el decreixement de les ràtios d'alumnes per aula. Segons han explicat els mateixos sindicats CCOO i UGT en dos comunicats públics, l'entesa inclou una pujada del 30% del complement salarial autonòmic en quatre anys, un fet que faria que els docents catalans passessin d'estar a la cua de l'estat espanyol a ser "els tercers més ben pagats" de totes les comunitats autònomes.
Per contra, la proposta de moment no compta amb el vistiplau del sindicat majoritari, Ustec. Fonts del sindicat detallen que encara és insuficient la proposta de millora del complement autonòmic -que reclamaven que fos del 100%- i lamenten també que el plantejament faci curt també en escola inclusiva. "Cal concreció i una traducció ja el curs vinent. Els centres ho han de notar ja el curs vinent, si és que aposten per la inclusiva", detallen fonts d'Ustec. Igualment, sostenen que la darrera paraula la tindrà el col·lectiu de docents, a qui plantegen fer-li una consulta pionera. Tampoc consta cap pas endavant amb el segon sindicat amb més pes, Professors de Secundària, ni tampoc amb la CGT.
Tot plegat succeeix quan queda una setmana perquè comenci una nova tongada de protestes i aturades laborals. La idea del sector educatiu unit era fer vagues territorials, una de diferent cada dia, i acabar en una jornada de protesta conjunta a Barcelona divendres 20 de març, amb totes les escoles i instituts aturats, de nou. Ara, de moment, tot apunta que CCOO i UGT es desmarquen d'aquesta possibilitat, després d'haver quedat satisfets amb els compromisos del Govern. Tanmateix, aquests dos sindicats representen 95 delegats sindicals dels 420 que hi ha en total. Així, encara queda pendent aclarir fins a quin punt arriba l'entesa, o fins a quin punt es mantindran protestes significatives la setmana vinent.
[Aquesta informació s'ampliarà]