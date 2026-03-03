La proposta d'acord entre Educació i els professors es consultarà de manera pionera a tots els docents

La setmana passada va ser la setmana d'acostar posicions, entre els sindicats eduatius i la Generalitat, després d'una vaga massiva. Ara, però, s'obre una nova fase. Aquests dies obren un escenari en què finalment el Departament d'Educació i Formació Professional ha de plantejar una proposta d'acord que elevi l'esforç que fa l'administració davant les peticions sindicals i que, ara sí, calgui decidir si s'accepta o no. Fins ara, els plantejaments de la conselleria han estat tan allunyats del que estarien disposats a assumir els treballadors que ni tan sols s'han fet consultes a la militància sindical. Tanmateix, si els pròxims dies el Govern concreta una proposta ambiciosa, el sindicat majoritari, Ustec, planteja també una resposta singular: fer una consulta a tot els mestres i professors, oberta a tota la professió, per decidir si es mantenen les protestes o si s'accepta la iniciativa de la conselleria.
Aquesta consulta, gairebé en forma de referèndum, es materialitzaria a través d'un aplicatiu en el qual han estat treballant des d'Ustec, expliquen des del sindicat. També afegeixen que es faria arribar la possibilitat de respondre la consulta a tots els docents de tots els centres públics del país, als quals s'hi arribaria a través del correu corporatiu. "No tenim constància que s'hagi fer abans una maniobra de consulta universal com aquesta, per un acord amb la conselleria", explica Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari, a aquest diari.
Però no és l'única proposta d'aquest estil que hi ha sobre la taula: també la CGT, un altre dels sindicats que formen part de la mesa sectorial que s'està reunint amb el Departament d'Educació i Formació Professional aquests dies, subratlla la necessitat de preguntar a tota la professió si accepta el pla de que acabi proposant la conselleria o si, per contra, es mantenen les jornades de vaga i protestes. "Tenim les plataformes preparades per fer-ho", avisa Laura Gené, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT.
Tant des de la CGT com des d'Ustec mantenen la porta oberta a treballar per fer una consulta conjunta, en comptes de dues per separat, però remarquen que encara no s'ha concretat com es desplegarà el moviment, ja que també depenen del Govern. Primer, cal que la conselleria els presenti una proposta d'entesa formal, amb documentació inclosa, perquè es pugui analitzar amb detall. Després, aclarir si el pacte que es presenti serà un sol paquet per a docents i per a personal laboral, com ja ha plantejat la conselleria, o si se separen les negociacions que afecten a col·lectius diferents.
En aquest sentit, també els dos sindicats subratllen que hauria de ser per separat. La CGT assegura que cal distingir els dos fronts de negociació per no caure en "uns jocs de la fam" que acabaran penalitzant els treballadors que tenen menys pes en la plantilla dels centres educatius. És a dir, que si es fa una votació general o si es plantegen mobilitzacions, la força dels docents, que representen el col·lectiu majoritari, serà molt més forta que la de la resta de perfils professionals. Tanmateix, en aquest front, Laura Gené reconeix que s'està estudiant també fer partícipis altres col·lectius, que no siguin mestres ni profressors, de la consulta pel pacte final. Un dels esculls, però, és logístic. "Ens estem trobant que hi ha col·lectius com les vetlladores que no tenen correu Xtec, per exemple, que és per on es vol vehicular la consulta", comenta Gené.
CCOO no es mulla, de moment
Sigui com sigui, encara hi ha altres sindicats en l'equació. A la mesa de negociació, on seuen els que van obtenir més suport sindical -a més de l'UGT, que hi és pel seu paper com a sindicat clau en l'àmbit estatal-, hi ha també Professors de Secundària, CCOO i UGT. Tots tres han estat contactats per aquest diari, però només CCOO ha marcat posició, de moment. "Ara estem concentrats de manera molt intensa en les converses. En el moment que valorem que la negociació ja no dona per més, llavors estudiarem quin es el següent pas, i valorarem la possibilitat de fer consulta, i si és l'afiliació o quina forma pren", apunta Ester Vila, part activa de CCOO les negociacions amb el Govern.
Així, de moment, dos sindicats tenen intenció de celebrar almenys una consulta a tota la professió sobre el possible acord, mentre que un deixa marge per decidir-ho més endavant, i la resta encara no s'hi posicionen. A banda, també cal tenir en compte la posició d'altres sindicats que estan fora de la mesa de negociació, però també compten amb delegats, com la Intersindical, USOC o ANPE.
Una nova proposta imminent
Sigui com sigui, totes les parts tenen al cap que aquesta setmana haurien de rebre una nova convocatòria per reunir-se amb la conselleria, i que aquesta proposta aniria acompanyada d'una millora de les condicions oferides fins al moment. D'entrada, si bé cada sindicat té les seves prioritats, Ustec ja avança que ara com ara l'aspecte on hi ha més llunyania amb el Departament d'Educació i Formació Professional és amb el tema del salari: amb l'augment del complement autònomic. En altres carpetes, com la reducció de ràtios o la desburocratització s'hauria avançat més, assenyala Iolanda Segura. Des d'un enfocament similar, també Ester Vila remarca la distància que hi ha encara pendent de recórrer en la negociació salarial, i afegeix que voldria veure alguns esforços més pel que fa a l'escola inclusiva.
Tot plegat es produeix en un moment en què la pressió arriba per diverses bandes. Els sindicats recorden que si no hi ha acord -i que necessiten temps per valorar-lo abans de prendre la decisió-, hi haurà tota una setmana de vagues al país, a partir del 16 de març. Per contra, el Govern, aquest mateix dimarts per boca del conseller Albert Dalmau, suma un altre avís a futur: remarca que si no s'aprova un nou pressupost a la Generalitat, fet pel qual necessiten el suport d'ERC, no es podran aplicar totes les millores que estan disposats a assumir. "Volem docents ben pagats, però per tenir docents ben pagats hem de tenir pressupostos", ha sentenciat el representant del govern del PSC.