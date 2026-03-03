La Moncloa treu pit de la posició davant la guerra a l’Iran: «La política de defensa no la fa el senyor Trump»

La Moncloa ha refermat aquest dimarts el respecte al dret internacional davant la guerra a l’Iran i l’aposta per la desescalada de la violència i la defensa d’una solució diplomàtica al conflicte. “Ni el govern ni la societat donen suport al règim repressor iranià, però la violència no es combat amb violència”, ha proclamat el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que ha demanat a la Unió Europea que actuï de la mateixa manera. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmat que “la política de defensa d’Espanya no la fa el senyor Trump”.
Sobre si l’executiu té por a “quedar-se sol” enfront l’Administració Trump, després de la negativa a permetre que les bases nord-americanes de Rota i Morón fossin utilitzades pels estats Units, Albares ho ha negat. Ha recordat que hi ha 3.000 soldats espanyols en diverses missions de l’OTAN i les Nacions Unides i ha reblat la posició de Madrid en favor del pacte transatlàntic. “Diem el mateix a Ucraïna, l’Iran i Groenlàndia”, ha afirmat.
Albares ha recorregut a la ironia sobre el possible aïllament espanyol davant el conflicte: “Quedar-se sols? Em sona familiar, recorda el mateix que es va dir amb el reconeixement de Palestina. Som molts més països i molts més milions de persones al món els qui seguim creient en la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional”, ha afegit Albares.
“No ens podem resignar al fet que la guerra sigui la manera de relacionar-se a l’Orient Mitjà. La violència no porta mai la pau, porta més violència”, ha afirmat el ministre. Ha assegurat que la colònia espanyola a la regió està bé, tot destacant el paper jugat per les ambaixades, en especial la de Teheran. Ha informat que la sala de crisi del ministeri ha rebut 2.000 trucades per consultes des de dissabte. Estan en marxa operacions d’evacuació en diversos indrets, però Albares no n’ha volgut donar detalls per motius de seguretat. Es reforçaran els efectius en les ambaixades de Rias, Oman i els Emirats Àrabs Units.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reforçat el missatge de l’executiu. A la crítica del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la posició d’Espanya per no donar més suport a Washington, Díaz ha afirmat que “el senyor Feijóo troba a faltar la guerra d’Aznar”. Ha sostingut que aquest és “el govern de la dignitat al món” i ha assegurat, en la mateixa línia que Albares, que l’executiu actua igual a “l’Iran, Veneçuela, Ucraïna i Palestina. No hi ha relativisme pel que fa als drets humans i el dret internacional”.
En el pla econòmic, l’executiu ha volgut traslladar un missatge de prudència per l’impacte que pugui tenir la crisi internacional. La ministra portaveu ha assegurat que l’exposició directa d’Espanya “és baixa per diversificació mix energètic i les fonts d’abast de petroli i gas. Estem millor preparats que fa uns anys, en bona part gràcies als fons europeus”.
L’executiu ha aprovat l’avantprojecte d’estatut del becari, una norma que vol lluitar contra la precarietat i que per aquest motiu la vicepresdienta Yolanda Díaz ha considerat “controvertit”. A partir d’ara, caldrà explicitar les tasques del becari en un conveni, reforçant-se la tutorització. “És la reforma laboral de la gent jove”, ha dit Díaz, que ha aprofitat per criticar el president de la CEOE, Antonio Garamendi, per les seves declaracions sobre l’estatut del becari. Ha ironitzat assegurant que “va malament des que es va fer una foto amb Javier Milei”.
Sobre la reivindicació d’ERC perquè la Generalitat recapti el 100% de l’IRPF com a element substancial per aprovar els pressupostos de la Generalitat, la portaveu ha dit: ”Estem treballant per assolir majories. Sobre l’IRPF, en aquests moments no hi ha acord, però seguim dialogant en aquest tema”, recordant que es va arribar a un acord en el finançament, que també semblava molt difícil.