Junts implosiona a Sabadell

Era qüestió de temps. Junts ha acabat d'implosionar aquest dimarts a Sabadell. Lluís Matas, cap de files de la formació al consistori, ha anunciat en roda de premsa la seva intenció de presentar-se a les primàries per tornar a ser candidat -va obtenir dos regidors en els últims comicis-, i al mateix temps ha denunciat que la direcció li ha obert un expedient sancionador que pot culminar amb la seva expulsió. "Em volen treure de circulació, això està escrit des de fa temps", ha ressaltat Matas, acompanyat de Katia Botta, la seva número dos. Tant Matas com Botta formaven part del govern municipal de l'alcaldessa Marta Farrés, del PSC, però l'assemblea local va decidir marxar de l'executiu.
El plantejament del regidor és competir per ser candidat amb Francesc Baró, que és el president de Junts a Sabadell. En les últimes setmanes s'estan acostant les posicions entre la direcció local i la plataforma impulsada per Gabriel Fernàndez, exregidor d'ERC, que compta amb el suport de Carme Garcia, exdirigent d'ICV que és propera a Carles Puigdemont. Davant d'aquest escenari, Matas planteja que la seva candidatura serà "convergent" i "no d'atrinxerament". "Defensarem valors com la moderació, el pacte i la vocació de servei públic i de govern", ha ressaltat l'encara cap de files de Junts a l'Ajuntament de Sabadell, que no gaudeix de bona relació amb la cúpula de Junts.
Per què? Matas no volia sortir del govern municipal, com va acabar decidint l'assemblea local, però va obeir. Dilluns passat, segons han explicat els dos regidors, van rebre la notificació d'un expedient sancionador per "incomplir la disciplina de partit". El correu electrònic està signat per Joan Ramon Casals, responsable de política municipal de Junts i home de confiança de Jordi Turull, secretari general de Junts. "Ens defensarem amb tots els arguments. Tot està vestit perquè no guanyem les primàries", ha remarcat Matas, que té fins divendres per presentar al·legacions contra l'expedient. Se'ls acusa de no seguir les directius de la formació ni les polítiques marcades per la direcció local.