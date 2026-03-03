El Govern veu marge d'acord amb ERC malgrat el veto als pressupostos: «Tenim temps»

"No canvia res". El Govern no preveu cap canvi d'estratègia amb els pressupostos malgrat que ERC ha instensificat la pressió i ha presentat aquest dimarts una esmena a la totalitat. El movmient dels republicans posa encara més urgència per mirar de trobar una sortida abans del 20 de març, termini per celebrar el debat a la totalitat. El veto es pot retirar fins a última hora, però ara com ara els comptes estan abocats al fracàs si no hi ha algun canvi que faci moure el partit d'Oriol Junqueras. "Continuarem insistint amb la necessitat que Catalunya tingui pressupostos, no contemplem cap altre escenari", ha afirmat la portaveu, Sílvia Paneque.
Sabia el Govern que ERC presentaria avui l'esmena a la totalitat? "No és rellevant", ha sentenciat la portaveu, perquè la qüestió fonamental és que l'executiu encara veu marge per negociar i tancar un acord amb el principal soci d'investidura. No creuen, de fet, que tenir un veto sobre la taula enrareixi l'ambient entre equips negociadors. ERC, per la seva banda, ha assegurat que encara vol que hi hagi pressupostos i s'obre a continuar negociant per tenir les garanties necessàries amb l'IRPF per avalar els comptes d'Illa. En aquest sentit, hauria de ser important el Consell de Política Fiscal i Financera del març, encara sense data.
A Palau consideren que "hi ha temps" per arribar a un acord, però no concreten quin "gest" pot ajudar a desencallar la situació i eviten posar el focus sobre el govern espanyol, de qui depèn cedir a Catalunya la competència sobre la recaptació dels impostos. Sobre la taula, el Govern posa la paraula del president, Salvador Illa, que la setmana passada va refermar el compromís amb la recaptació de l'IRPF, i també el compliment dels acords d'investidura fins ara, amb l'exemple de la reforma del finançament o la constitució de l'empresa mixta de Rodalies. "Honorarem els acords d'investidura", ha assegurat Paneque.
El Govern vol complir, però tot passa per Madrid
Davant les dificultats que apareixen amb l'IRPF, l'executiu insisteix que "vol complir" els acords, i així ho ha transmès el president Illa. Quan no s'ha pogut complir amb el termini previst "s'ha explicat" i s'han ofert alternatives. L'èxemple és l'ajornament de la recaptació de l'IRPF fins al 2028, a l'espera que l'Agència Tributària de Catalunya estigui prou musculada. El que reclama ERC, però, són canvis legislatius perquè, quan tècnicament sigui possible, Catalunya pugui assumir aquesta recaptació. El punt de desacord és aquí i en el fet que, mentre el Govern assegura que "complirà", el Ministeri d'Hisenda tanca la porta a cedir la recaptació del 100% de l'impost.
Mentre ERC insisteix que és el govern espanyol qui s'ha de moure, i és el govern català qui ha de pressionar el PSOE, a Palau demanen emmarcar el debat allà on toca, que és a Catalunya. "Són els pressupostos de Catalunya i tot recau sobre Catalunya; no pertoca a ningú més que als diputats del Parlament", ha afirmat Paneque.
Més enllà d'això, pocs detalls quina és la situació de les converses. "Les converses continuen i esperem que donin fruits i Catalunya pugui tenir pressupostos", ha indicat Paneque. El Govern es planteja retirar el projecte en cas d'abocar-se a una derrota parlamentària? La idea és mantenir aquesta proposta "fins al final". I, arribat el cas, contemplen un avançament electoral? "No contemplem cap altre escenari que no sigui el de tenir pressupostos". Fins al 20 de març hi ha temps perquè ERC retiri l'esmena. Fins aleshores, el Govern insistirà en les bondats dels pressupostos, que contemplen 9.000 milions d'euros més -fins quasi 50.000 milions d'euros- per enfortir serveis públics.