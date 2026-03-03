La majoria dels catalans avala la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. Així ho determina una enquesta del centre d'estudis GESOP encarregada pels Comuns, a la qual ha tingut accés Nació, i que determina que el 62,5% prefereix que el Govern prioritzi aquesta mesura per solucionar la crisi d'habitatge a Catalunya. L'estudi pregunta entre aquesta prohibició, pactada entre l'executiu i els Comuns en l'acord pels pressupostos, i la bonificació del 100% de l'IRPF als propietaris de pisos de lloguer. Aquesta segona opció només rep el suport del 26,1% dels catalans mentre que l'11,4% prefereix no posicionar-se sobre cap dels dos plantejaments.
La prohibició de la compra especulativa ha estat al centre de la negociació pels comptes entre el Govern de Salvador Illa i la formació de Jéssica Albiach. Finalment, les dues parts van desencallar la mesura després de dues setmanes de negociació. Ara, caldrà superar el tràmit al Parlament on, independentment del que passi amb els pressupostos, la prohibició hauria de rebre el suport de la majoria de la cambra amb els vots d'ERC, que no la veu amb mals ulls. A l'altra banda de l'arc parlamentari, la dreta ha carregat contra la mesura: Junts considera que els Comuns imposen les polítiques "fracassades" d'Ada Colau i el PP parlava fins i tot d'uns comptes "comunistes".
A l'altra banda, Pedro Sánchez va anunciar a principis d'any la bonificació del 100% de l'IRPF als propietaris que no apugin el preu del lloguer. Ara bé, ni Sumar ni els socis del govern al Congrés van veure amb bons ulls aquesta mesura i, per ara, no ha fet més passos endavant. Això podria deixar una situació particular a Catalunya, on ja hi ha una regulació dels arrendaments que prohibeix elevar el preu dels contractes anteriors: si el pla de Sánchez s'apliqués, es bonificaria els propietaris el 100% de l'IRPF pel fet de complir la llei. En tot cas, la mesura s'aproparia més a allò que defensa la dreta, que constantment parla d'"infern fiscal" per als propietaris amb la regulació actual.
Catalans i d'esquerres, en contra de la compra especulativa
Les diferències sobre la compra especulativa entre els partits del Parlament també es traslladen a la ideologia de la societat. Segons l'enquesta, el 79,3% dels catalans d'esquerra i el 70,7 dels de centreesquerra prefereixen prohibir la compra especulativa que no pas bonificar l'IRPF als propietaris. Per contra, la mesura pactada entre el Govern i els Comuns només l'avalen el 32,8% dels votants de centredreta i el 38,4% dels partidaris de la dreta. Aquells catalans que se situen al centre polític es decanten en un 53% dels casos a favor de prohibir la compra especulativa. Foment amenaçava aquest dilluns amb portar al Tribunal Constitucional (TC) les noves mesures pactades.
Què passa amb la bonificació de l'IRPF a propietaris de pisos de lloguer? A l'inrevés: la mesura rep més suport a la dreta i menys a l'esquerra. El 53,7% dels votants de centredreta i el 49,1% dels de dreta prioritzen aquesta bonificació del tribut que no pas la prohibició de la compra especulativa. A l'altra banda, només ho prefereixen el 19,2% dels partidaris del centreesquerra i el 13,3% dels que s'identifiquen a l'esquerra política. Entre els catalans de centre polític, la bonificació de l'IRPF també és prou minoritària i només rep el suport del 33,2% dels enquestats.
Pel que fa al sentiment de pertinença, també s'observen diferències destacables. El 63,6% dels ciutadans que se senten només catalans i el 74,9% dels que se senten més catalans que espanyols avalen la prohibició de la compra especulativa. A l'altra banda, els que se senten només espanyols prefereixen aquesta mesura en un 47,2% dels casos i els que se senten més espanyols que catalans ho fan en un 54,6%. Els ciutadans que se senten més catalans són qui estan més en contra de bonificar l'IRPF als propietaris mentre que els que se senten més espanyols en són més partidaris.
El centre d'estudis GESOP ha realitzat entrevistes a un total de 1.600 persones en el marc de la seva enquesta òmnibus d'aquest hivern. Es tracta d'un sondeig amb una mostra notable -amb un error de fins al 2,5% i un nivell de confiança del 95,5%- on cada client pot incorporar preguntes a un qüestionari general que es va realitzar entre el 2 i l'11 de febrer, abans que hi hagués l'acord entre el Govern i els Comuns pels pressupostos. En aquest sentit, els Comuns ha encarregat la referida a la prohibició de la compra especulativa i la bonificació del 100% de l'IRPF als propietaris.