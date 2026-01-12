Sánchez desplega una nova jugada en habitatge i planteja bonificar tot l'IRPF als propietaris que no apugin el lloguer

Nova sacsejada del tauler polític espanyol. Aquesta vegada, amb l'habitatge com a protagonista. El govern estatal de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) acaba de plantejar una jugada -amb implicacions polítiques destacades- per canviar diverses normes del joc del mercat immobiliari a tot l'Estat. El projecte anunciat pel mateix Sánchez comportaria regular els lloguers de temporada i el d'habitacions, a més d'aplicar més mesures pel dret a l'habitatge, alhora que afegeix un nou al·licient per als propietaris: bonificar-los el 100% de l'IRPF si renoven el contracte dels inquilins sense apujar-los-hi el preu. Diverses de les mesures del pla del govern espanyol ja estaven plantejades en una proposició de llei que s'havia de votar pròximament al Congrés dels Diputats, però ara l'executiu espanyol defensa fer-ho a través d'un reial decret-llei. Això accelera la partida.
D'entrada, des del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana detallen que la idea de l'IRPF és que es pugui "compensar" amb l'aventatge fiscal "el que guanyarien" els propietaris si incrementessin el lloguer. Això aplicaria a tot l'estat espanyol. Alhora, però, podria deixar una situació particular a Catalunya, on ja hi ha una regulació dels arrendaments que prohibeix elevar el preu dels contractes anteriors: ara, es bonificaria els propietaris el 100% de l'IRPF pel fet de complir la llei. Tanmateix, fonts coneixedores de la negociació asseguren a Nació que també es treballa amb la idea de reduir del 50% al 30% la bonificació general que es fa del l'IRPF per tenir un pis llogat. Així, es premiaria més els propietaris que mantinguin els preus estables i es bonificaria menys del que es fa ara els que continuïn apostant per apujar les rendes.
Sigui com sigui, el mateix pla afegeix com a prioritat evitar "els abusos amb els lloguers de temporada i d'habitacions". Així, es fixaran condicions més estrictes per als arrendaments temporals (per mesos) i es posarà un topall també de preus als habitatges que lloguen diverses habitacions. "La renda total del conjunt d'habitacions no podrà superar la renda del contracte de l'habitatge complet", un fet que farà que a les zones declarades tensionades -Catalunya- hi hagi un nou preu màxim per a aquests pisos també. Això redunda en la norma que ja està vigent al territori català des de fa dues setmanes, però també li atorgaria més contundència jurídica.
El mateix text podria incloure també altres detalls, com la fi dels cobraments de l'IBI als llogaters o pròrrogues automàtiques de tres anys per a tots els contractes de lloguer de l'estat. La forma final d'aquest text es coneixerà "les pròximes setmanes", apunten des del govern del PSOE i Sumar.
La cerca de majories i la mirada a Junts
Això, però, suposa una jugada arriscada perquè accelera la necessitat d'acords polítics. D'entrada, si el govern aprova el reial decret-llei, la norma entra en vigor automàticament a tot l'estat espanyol i es converteix en una realitat. Però després això s'ha de convalidar al Congrés dels Diputats. És aquí quan es necessiten les majories suficients perquè la nova llei es quedi de manera permanent. En aquest sentit, fins ara hi ha prou acceptació de les mesures que preveu el govern espanyol amb aquesta reforma, ja que té moltes similituds amb un projecte de llei impulsat per les organitzacions de defensa dels llogaters que fa temps que es tramita a la cambra baixa i que ha rebut suports explícits d'una part destacada dels grups parlamentaris. Ara bé, per assegurar-se la majoria, el focus torna a mirar cap a Junts. La formació liderada per Carles Puigdemont podria tenir la clau del futur d'aquesta norma. I amb la nova maniobra Sánchez els hi posa més pressió, en plena crisi de l'habitatge.