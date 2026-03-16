Rufián i Tardà desafien el veto de la direcció d'ERC a la llista àmplia esquerres: «Venen salvatges»

Joan Tardà ha escrit Una crònica republicana des de Madrid (Viena Edicions) per ordenar els records de tota una trajectòria política que l'ha portat a ser a primera fila en moments clau de la història del país. Aquest dilluns ha presentat el llibre al costat de Gabriel Rufián, amb qui va fer tàndem al Congrés. Abans de l'acte Rufián ha tornat a defensar la necessitat d'una aliança plurinacional d'esquerres -s'ha valgut dels resultats a Castella i Lleó per revifar-la-, i Tardà l'ha ajudat ja durant el transcurs de la presentació, moderada per Sergi Sol. L'exportaveu ha insistit en la idea que cal anar "a camp obert" malgrat l'oposició de la direcció d'ERC, a qui costa sortir de la "zona de confort".
Tardà ha remarcat que Rufián "no ha d'afluixar", perquè el "xàfec que caurà" es pot "emportar" bona part del que s'ha aconseguit en les últimes dècades. "Ens enfrontem a una força política que parla d'il·legalitzar-nos. Forma part de la nostra responsabilitat no tenir un discurs màgic. Potser ets impermeable al feixisme espanyol, però no al català. Hi ha fatxes amb estelada, i es diuen Aliança Catalana. Forma part de la nostra responsabilitat dir a Sílvia Orriols que no és valenta ni és patriota", ha apuntat el portaveu d'ERC a Madrid. La manera de combatre el feixisme, ha dit, és "no faltar al seu votant" i "parlar amb claredat". "Moltes vegades no se'ns entén [...] Venen salvatges", ha dit.
Ha esquivat el xoc obert amb Oriol Junqueras, president d'ERC, que no és partidari d'una aliança plurinacional a nivell estatal, i la circumscriu a unes europees perquè són de circumscripció única. Abans de l'acte, Rufián ha remarcat que el resultat a Castella i Lleó -victòria del PP, resultat digne del PSOE, contenció de Vox (només han guanyat un escó) i desaparició de l'esquerra dels socialistes- indica que cal reaccionar, i que cal fer-ho amb urgència. El portaveu d'ERC a Madrid es troba immers en una ronda de contactes amb altres formacions -va arrencar amb Més Madrid- per mirar de bastir un front ampli que permeti passar el rasclet de cara a les properes eleccions espanyoles, encara sense data.
La penyora enorme d'ERC
"La història no té un moviment uniforme, a vegades s'accelera", ha remarcat Tardà, que ha insistit que ERC ha pagat una "penyora enorme" per fer la feina que tocava. Ara hi ha canvis que generen "pors" i "desassossec", i per això cal -segons ell- posar en valor allò que s'ha fet fins ara. "Si no, podem cometre errors del mateix caire", ha indicat l'exportaveu d'ERC a Madrid, que ha recordat els 18 debats que hi va haver per arribar a trobar la manera de celebrar un referèndum. El sol fet que el Congrés hagués admès a tràmit la proposta, possiblement, hauria fet que la història hagués estat diferent. "Fins i tot els socialistes més empàtics no veien que allò era un error immens", ha subratllat.
Un dia, Miquel Iceta li va dir que no participarien en les ponències de les lleis de desconnexió. "Li vaig dir que nosaltres ja ho faríem tot. Tan se val si abans és l'ou o la gallina, però el cert és que els errors es van retroalimentar", ha indicat. L'escenari actual, ha defensat, no té les "condicions objectives" del 2017, a cap nivell, ni català, ni estatal ni internacional. "No té sentit que no hi hagi una certa voluntat d'autocrítica. Les direccions dels partits, els entorns intel·lectuals, sembla que no vulguin sortir de les zones de confort. Això és preocupant. No es pot construir una solució que aspiri a resoldre el conflicte amb Espanya si no aixequem els vetos creuats", ha determinat Tardà.
"O s'assumeix amb totes les conseqüències el principi de realitat, o no ens en sortirem. La catalanitat ser la juga. O optem per ser una nació republicana, o ens convertirem en una tribu. National Geographic, d'aquí a 30 anys, ens farà un reportatge. Hi ha dues opcions: trinxera o camp obert. A la trinxera potser no et maten, hi ha humitat i rates, però quan te n'afartes i surts, veus el paisatge i no el reconeixes", ha remarcat. L'única opció, ha dit, és "jugar a camp obert" i "ser capaç de suportar el foc amic". "Els trets et venen del davant i del darrere. Sense cap sentiment de culpa, crec que hem d'estar orgullosos del que es va fer i dels errors comesos, perquè els hem reconegut com a errors", ha apuntat.
Segons Tardà, només hi ha un camí: "Enterrar els sectarismes i els dogmatismes. En els moments actuals, el dogmatisme és molt dolent. Les esquerres sobiranistes i independentistes han de saber construir un camí plegats". Tot el que s'aparti d'això, ha dit, és "nacionalisme". "Nosaltres som republicans: ningú no és més que ningú, amb això n'hi ha prou", ha indicat l'autor del llibre. El 2004, ha dit, van pujar al carro de "l'estació federal", quan hi havia José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa i ERC estava més a prop d'ell que algun sector del PSOE. "Espanya no estava preparada per això", ha recalcat en referència a l'Estatut, finalment pactat entre Zapatero i Artur Mas el 2005.
Rufián elogia Tardà
Sergi Sol, assegut entre Rufián i Tardà, ha ressaltat que, per ser justos, els altres dos s'haurien d'haver assegut a la seva esquerra. "És una persona íntegra, honesta, i quan fa les coses és perquè se les creu", ha determinat Sol, ara membre del consell d'administració de RTVE. Ha recordat una anècdota que va viure amb ell: en les eleccions europees del 2014, que ERC va guanyar per davant de Convergència, hauria volgut que els republicans quedessin segons. "Encara es faran enrere", va ressaltar en aquell moment qui ocupava el càrrec de portaveu a Madrid. Un any després d'aquelles eleccions, Rufián va situar-se com a candidat dels republicans al Congrés dels Diputats.
Des de primera fila han escoltat les intervencions Oriol López Mayolas i Pau Morales, membres de la cúpula d'ERC. "A mi em va trucar Junqueras i em va dir que Tardà havia defensat que fos jo el cap de llista. Vaig patir com un animal perquè no en tenia ni puta idea de res. Jo venia de fer xerrades a sales i biblioteques amb vint persones. Al cap de poc em vaig veure fent un debat electoral amb Josep A. Duran i Lleida i Jorge Fernández Díaz. Va ser una temeritat, ara seria impensable", ha ressaltat Rufián. "Li he dit moltes vegades al Joan: si tingués un gram d'ego al seu cos, si hagués estat una mica més cabronàs, hauria estat president de la Generalitat. I no és broma", ha remarcat.
"En un moment en què està de moda ser un fill de puta, com Benjamin Netanyahu o Donald Trump, ell és el reflex que es pot fer una altra cosa. I és un gran maltractat per l'ecosistema mediàtic i polític de Catalunya. Aquest senyor es trencava la cara quan ningú se la trencava. Grans patriotes es reien d'ell per dir-li a la cara a gent que provocava molt patiment social. Durant molt de temps se li va dir traïdor amb la col·laboració dels mitjans catalans", ha retret el portaveu d'ERC a Madrid. Segons ell, Tardà viu "al futur". "Em vaig portar molt malament amb ell. Vaig ser egoista i immadur, i em va aguantar. Jo no seria aquí sense ell", ha ressaltat Rufián, que porta deu anys a Madrid.