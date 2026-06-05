El jutge de la trama del PSOE no demanarà informació econòmica del PSC, tal com volia l'UCO

El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha descartat demanar a l'Agència Tributària informació econòmica sobre el PSC relativa als anys 2024 i 2025 tal com volia la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Pedraz restringeix l'ofici al PSOE a nou persones jurídiques més i a tres de físiques. En canvi, el magistrat sí ha atès la petició de la benemèrita per requerir documentació sobre la relació comercial del grup empresarial IKI tant amb el PSC com amb el PSOE. L'UCO demanava també al jutge que emetés un ofici per sol·licitar informació a diversos bancs. En aquest punt, Pedraz demana als investigadors que especifiquin quins comptes concrets vol que s'investiguin abans de resoldre si fa o no l'ofici.\r\n