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Política

El jutge de la trama del PSOE no demanarà informació econòmica del PSC, tal com volia l'UCO

  • El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, arribant al comitè federal del PSOE

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 18:35

El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha descartat demanar a l'Agència Tributària informació econòmica sobre el PSC relativa als anys 2024 i 2025 tal com volia la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Pedraz restringeix l'ofici al PSOE a nou persones jurídiques més i a tres de físiques. En canvi, el magistrat sí ha atès la petició de la benemèrita per requerir documentació sobre la relació comercial del grup empresarial IKI tant amb el PSC com amb el PSOE. L'UCO demanava també al jutge que emetés un ofici per sol·licitar informació a diversos bancs. En aquest punt, Pedraz demana als investigadors que especifiquin quins comptes concrets vol que s'investiguin abans de resoldre si fa o no l'ofici.

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