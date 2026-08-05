Junts exigeix que Catalunya quedi fora del repartiment dels menors migrants que han arribat a Ceuta

La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha exigit que Catalunya quedi "fora" del repartiment de menors migrants que han arribat recentment a Ceuta. Segons el govern ceutí, serien més de 700. En un missatge al seu perfil d' 'X', Nogueras reivindica la reforma de la llei d'estrangeria per establir un sistema de repartiment dels menors estrangers no acompanyats, una mesura pactada entre el govern espanyol i Junts. "Vam aconseguir el que mai havia fet ningú: en el repartiment, Catalunya va quedar fora. I ho vam fer sols", afirma. De fet, Nogueras subratlla que els de Carles Puigdemont "defensen Catalunya" mentre "massa" partits "només es dediquen a la xerrameca".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nMarlaska assegura que 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc Bernat Surroca Albet\r\n\r\n