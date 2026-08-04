Jaume Giró sobre la seva sortida de Junts: «Jo no he estripat res»

Jaume Giró s'ha pronunciat sobre el seu adeu de Junts, avançat en exclusiva per Nació. L'exconseller d'Economia ha publicat aquest dimarts un comunicat a les xarxes socials en què defensa que "no he estripat res; al contrari", i expressa el seu "agraïment" a la formació per haver-li donat l'oportunitat de "servir al país que estimo".
Així i tot, Giró reconeix que la seva posició política "ha deixat de coincidir, en allò substancial, amb el rumb i amb algunes formes que avui té Junts". A més, defensa que les raons que ja va exposar el setembre passat per marcar distàncies amb la direcció del partit "no han fet més que veure's refermades i confirmades" durant l'últim any.
Giró insisteix, però, que la seva decisió no implica "un trencament amb les persones que continuen a la formació" i assegura que hi conserva "bons amics i bons excompanys", a més de manifestar el seu "respecte" per aquells que van sacrificar "el confort de les seves vides personals per una idea i per la causa en què creien". L'exconseller conclou el comunicat especificant que no ha "trencat" cap carnet, sinó que "simplement, m'he donat de baixa com a militant per principis, per conviccions i per coherència. I no és el mateix", conclou Giró.
S'agita el debat intern a Junts
Pels canals oficials, Junts ha guardat silenci sobre la marxa de Jaume Giró, però internament no es parlava de cap altra cosa. Que l'exconseller d'Economia hagi trencat definitivament amb Carles Puigdemont ha sacsejat les bases i els quadres del partit i el diagnòstic no és unànime. Veus oficialistes ho presenten com una decisió personal per la "manca d'encaix". Les discrepàncies van començar amb la decisió d'abandonar el Govern de Pere Aragonès i no s'han reconduït, sent les primàries de Barcelona el darrer episodi.
"Tothom tenia clar que acabaria passant" o "feia temps que vivia en un altre món" són dos dels missatges de noms importants al partit sobre Giró. La seva línia crítica s'anava distanciant de l'oficialitat mes a mes i, apunten dos dels consultats, no ha aconseguit però tampoc ha intentat teixir un corrent crític entorn d'ell. Altres pedres a la sabata que han acabat sent determinants, consideren des de la direcció, ha estat la tria de l'alcaldable a Barcelona i el rol a Madrid. No són pocs els que no descarten que acabi de conseller del Govern de Salvador Illa, que ha acreditat voluntat d'incorporar dirigents de l'espai convergent.