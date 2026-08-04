Jaume Giró trenca definitivament amb Carles Puigdemont i es dona de baixa de Junts

Baixa sonada a Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró, que va deixar el càrrec la tardor del 2022 després que s'acordés la sortida del Govern, ha estripat el carnet i fa uns dies que va abandonar la militància del partit que lidera Carles Puigdemont.
La marxa de Giró, que han explicat a Nació fonts de la formació i que ha confirmat ell mateix malgrat que ha declinat fer declaracions per ampliar les seves raons, és fruit d'un distanciament progressiu, tant amb la línia política com amb les formes de fer. La decisió ja ha estat comunicada a Puigdemont i al secretari general, Jordi Turull. Just aquest dilluns havia transcendit també la baixa d'Eusebi Campdepadrós, que va arribar al partit el 2017 com a cap de llista per Tarragona al Parlament i que va ser secretari de la mesa de la cambra amnistiada la setmana passada pel Suprem a més d'alt càrrec del Govern.
Giró, ubicat al sector més pragmàtic de Junts, va fer campanya per no sortir de l'executiu amb ERC. A la primavera del 2023 va veure com el partit li tallava les ales quan es va oferir per ser candidat a Madrid. Puigdemont va fer una piulada afirmant que la seva candidata era Míriam Nogueras i va deixar-lo sense opcions en unes possibles primàries.
Distanciament progressiu i públic
A les eleccions de 2024, que va guanyar Salvador Illa, l'exconseller va anar a les llistes i va ser diputat al Parlament. Un any després que arrenqués la legislatura, el setembre de 2025, va deixar l'acta i l'executiva del partit amb crítiques clares a la línia política fent evident el seu distanciament amb Puigdemont i Turull. A la direcció hi havia entrat al congrés celebrat a Argelers el 2022, on va ser el vocal que va obtenir més vots dels militants per ser a la cúpula del partit.
Giró, que el 2021 va ser el gran fitxatge -aleshores com a independent- de Puigdemont per ocupar la conselleria d'Economia al Govern de Pere Aragonès, va encaixar bé a la política malgrat que no hi tenia cap experiència. Com a responsable de les finances públiques va aconseguir aprovar dins del termini per primer cop en quinze anys els pressupostos de 2022 amb els vots d'ERC, Junts i Comuns.
Quan l'octubre de 2022 va deixar l'executiu amb els seus companys ja tenia a punt els de 2023, que després el seu partit es va negar a negociar i que es van acabar aprovant amb el PSC. També va aconseguir que el deute de la Generalitat deixés de ser considerat bo porqueria i pogués tornar als mercats.
Pujolista i nostàlgic de CDC
El ja exmilitant de Junts, de fortes conviccions catalanistes i que mai ha amagat l'admiració per Jordi Pujol i per Convergència, que paradoxalment ara defensa l'actual direcció sumant-hi un gir a la dreta per mirar de taponar les fugues cap a Aliança Catalana, venia de la gran empresa.
Giró, periodista de formació, havia estat alt directiu de la Caixa i de Repsol, entre d'altres. Després de deixar l'entitat que presideix Isidre Fainé el 2019 -sempre ha dit que es va oposar al trasllat de la seu social durant el procés- va dedicar-se a la consultoria i a fer d'editor. El 2021 va ser a l'equip que va dur de nou Joan Laporta a presidir el Barça i havia de ser el vicepresident econòmic del club, però en el darrer moment ho va declinar pel desacord amb la gestió "messiànica". Mesos després aterraria a la política de la mà de Junts.
Des que va deixar el Govern, Giró va fer molts actes amb alcaldes de Junts. Allà, havia explicat, percebia que calia un canvi en les formes i en el fons que no s'ha produït i processos com les primàries de Barcelona, on s'ha constatat la divisió interna i la dificultat per trobar una figura potent al nivell de Xavier Trias, han ajudat a segellar el seu distanciament.
El seu nom va ser un dels que va circular, però va declinar presentar-se a les primàries que va guanyar Jordi Martí i Galbis. Giró havia afirmat que Junts havia de donar suport al model de finançament que es debatrà al Congrés a la tardor encara que sigui millorable i no un concert perquè és un avenç que no es pot malbaratar i que el partit havia de tenir una actitud més col·laborativa amb el govern del PSOE.
Tenia ganes de més
Fa uns mesos, en la seva recerca d'un independent reconegut i vinculat a l'òrbita nacionalista a Barcelona, Aliança Catalana va sondejar a Giró per ser cap de cartell, segons va explicar ell mateix. Ho va declinar. Ara, un cop confirmat el seu trencament definitiu amb Carles Puigdemont, Giró tanca una etapa a Junts que hauria volgut més llarga i intensa. Caldrà veure quin camí pren als 62 anys: si torna de ple al món dels negocis o encara està disposat a escoltar noves ofertes polítiques.