Malestar al govern espanyol per la reacció europea a la crisi de Ceuta: «No han estat a l'altura»

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dilluns que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea “que no han estat a l’altura” amb la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Albares s’ha expressat així abans de la reunió de ministres d’Interior que tindrà lloc dimarts per analitzar la situació a petició del govern espanyol, molest amb la decisió de de països com Itàlia de tancar l’espai Schengen. “Exigirem solidaritat a tots els estats de la Unió Europea perquè Espanya és, a dia d’avui, la ruta mediterrània amb el menor nombre d’entrades irregulars”, ha afegit en una entrevista a TVE on ha denunciat una “sincronització de la internacional reaccionària” per manipular i amplificar el que passava a Ceuta.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl papa Lleó XIV reclama «solucions de pau, estabilitat i justícia» per la crisi de Ceuta Europa Press\r\n\r\n\r\n \r\n