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Malestar al govern espanyol per la reacció europea a la crisi de Ceuta: «No han estat a l'altura»

Política

  • Migrants a la costa de Ceuta davant l'exèrcit espanyol -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 10:53
Actualitzat el 03 d’agost de 2026 a les 10:54

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dilluns que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea “que no han estat a l’altura” amb la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Albares s’ha expressat així abans de la reunió de ministres d’Interior que tindrà lloc dimarts per analitzar la situació a petició del govern espanyol, molest amb la decisió de de països com Itàlia de tancar l’espai Schengen. “Exigirem solidaritat a tots els estats de la Unió Europea perquè Espanya és, a dia d’avui, la ruta mediterrània amb el menor nombre d’entrades irregulars”, ha afegit en una entrevista a TVE on ha denunciat una “sincronització de la internacional reaccionària” per manipular i amplificar el que passava a Ceuta.

 

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