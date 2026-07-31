La Fiscalia investiga l'exnúmero dos d'Empresa del govern d'Aragonès

La Fiscalia de Delictes contra l'Administració Pública investiga l'ex número dos del Departament d'Empresa al govern de Pere Aragonès, Oriol Sagrera, arran del nomenament com a conseller delegat de la firma que explota el Circuit de Catalunya, Fira Circuit, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies (ACN).\r\n\r\nL'abril del 2024, just abans de l'inici de la campanya electoral que va suposar el final del govern d'ERC, l'empresa pública Circuits de Catalunya, presidida pel conseller d'Empresa Roger Torrent, va cedir la gestió de la infraestructura a Fira Circuit, íntegrament participada per Fira Barcelona. Sagrera, número dos de Torrent, era llavors conseller delegat de Circuits de Catalunya i vocal de Fira Barcelona. \r\n\r\nL'Oficina d'Antifrau de Catalunya (OAC) va apreciar indicis de delicte en aquest procediment i va traslladar l'expedient a la Fiscalia, que ara continua les investigacions per si es va incomplir la llei catalana d'incompatibilitats o per si va cometre un delicte de negociacions prohibides a funcionaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa Fiscalia refreda l'amnistia de Jové i Salvadó malgrat l'aval europeu Gerard Mira\r\n\r\n