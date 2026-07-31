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Calama rectifica i admet parcialment la petició de nul·litat de Zapatero

Política

  • José Luis Rodríguez Zapatero, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 18:00

El jutge de l’Audiència Nacional (AN) que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha rectificat parcialment la inadmissió a tràmit de l’incident de nul·litat que va presentar l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i ha acceptat pronunciar-se sobre la possible exclusió d’algunes de les resolucions dictades en el procediment.

En un text enviat aquest divendres, Calama dona la raó parcialment a l’advocat de Zapatero i considera que li va donar accés a determinats documents de la causa uns dies més tard del que inicialment s’havia considerat, de manera que el recurs estava dins del termini. Calama remarca que això no implica admetre a tràmit l’incident de nul·litat complet, sinó només les resolucions que no van poder ser recorregudes en forma.

S’admetran, doncs, vuit resolucions, la majoria relatives a diverses actuacions acordades pel jutjat número 15 de Madrid sol·licitades abans d’enviar la causa a l’Audiència Nacional.

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