Calama rectifica i admet parcialment la petició de nul·litat de Zapatero

El jutge de l’Audiència Nacional (AN) que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha rectificat parcialment la inadmissió a tràmit de l’incident de nul·litat que va presentar l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i ha acceptat pronunciar-se sobre la possible exclusió d’algunes de les resolucions dictades en el procediment.\r\n\r\nEn un text enviat aquest divendres, Calama dona la raó parcialment a l’advocat de Zapatero i considera que li va donar accés a determinats documents de la causa uns dies més tard del que inicialment s’havia considerat, de manera que el recurs estava dins del termini. Calama remarca que això no implica admetre a tràmit l’incident de nul·litat complet, sinó només les resolucions que no van poder ser recorregudes en forma.\r\n\r\nS’admetran, doncs, vuit resolucions, la majoria relatives a diverses actuacions acordades pel jutjat número 15 de Madrid sol·licitades abans d’enviar la causa a l’Audiència Nacional.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nZapatero ho nega tot, però no esvaeix els dubtes sobre l'origen de les joies Oriol March\r\n\r\n