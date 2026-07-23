Zapatero ho nega tot, però no esvaeix els dubtes sobre l'origen de les joies

José Luis Rodríguez Zapatero ha concedit aquest dijous la primera entrevista en un mitjà de comunicació des que va esclatar el cas Plus Ultra, que l'ha situat en el laberint d'una imputació per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En conversa amb el periodista Javier Ruiz, al capdavant del programa Mañaneros de TVE, l'expresident del govern espanyol ha negat que exercís cap paper en el rescat de la companyia aèria, ha circumscrit la seva activitat com a consultor dins del marc legal, ha descartat haver "traficat" amb informació i ha assegurat que no ha "desviat" diners cap a les seves filles, però ha esquivat concrecions sobre les joies que hi havia al seu despatx per valor d'1,3 milions d'euros.
"No hi havia cap intenció de defraudar a Hisenda", ha remarcat Zapatero, que les ha definit com un detall de "cortesia personal" que no ha concretat de qui provenia. "Estaven amb les joies de les nostres famílies i altres regals. És una circumstància molt negativa, i serà sotmès a una contradicció [judicial]", ha ressaltat l'expresident del govern espanyol, que ha negat que hi hagués un "afany patrimonial", ni tampoc que conegués el valor de les joies. El jutge l'investiga per presumpte contraban d'aquests actius, que Zapatero no ha volgut concretar si venien d'un determinat país. Ruiz, en un moment de l'entrevista, li ha preguntat directament si tenien l'origen a l'Aràbia Saudita. No ha tingut resposta.
Pel que fa al paper de Julio Martínez, l'empresari -amic seu- que el va implicar en un escrit enviar a l'Audiència Nacional en el marc de la causa que investiga el rescat de Plus Ultra, en plena pandèmia, l'expresident del govern espanyol ha insistit en la idea que no pensa comentar la seva estratègia de defensa. "La respecto", ha remarcat l'exlíder del PSOE, que ha estat defensat de manera granítica per Pedro Sánchez, el govern espanyol i bona part del PSOE, malgrat els dubtes que es puguin tenir en privat. "Ningú podrà dir que vaig tenir influència o que vaig parlar amb algú de la SEPI pel rescat de l'aerolínia", ha ressaltat Zapatero, que sí que ha dit que "qui insinua" ha de poder "provar".
"Hauríem de tenir la prudència. Hi ha molts companys i amics que m'han fet costat i que volen més explicacions. No demanaré un acte de fe a tothom que m'aprecia, als ciutadans que m'han fet costat. Els parlaré dels fets, de les regles del procediment penal, del que vaig fer i del que no vaig fer", ha remarcat. L'exlíder del PSOE ha ressalrar que no ha dut a terme cap "acció il·lícita", i ha assenyalat que la seva actuació com a consultor va estar "declarada" amb IRPF, el seu nom i els seus cognoms. També ha negat que hagi donat instruccions sobre la creació de societats offshore a Dubai: "És com dir que he donat instruccions per anar a la lluna. Qui insinua, ha de provar".
Pel que fa a la derivada política, Zapatero ha agraït el suport de Sánchez, i ha lamentat que hi hagi hagut "filtracions", com ara la de la seva agenda i també sobre converses privades amb la seva secretària. "Fins que no hi hagi una sentència ferma, aquí no ha delinquit ningú", ha remarcat l'expresident del govern espanyol, que s'ha regirat contra Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. "Ningú pot dir que he delinquit. És l'ABC de l'estat de dret: la presumpció d'innocència és fonamental. I pretén ser president del govern [espanyol]?", s'ha preguntat. És ara Zapatero un "llast" per al PSOE? "No els demano fe, defensaré amb fets la meva innocència. Això durarà temps", ha indicat.