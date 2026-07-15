El jutge avala ampliar la investigació contra Zapatero

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha dictat una resolució en què avala que la Guàrdia Civil ampliï la investigació sobre l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero si apareixen nous indicis sobre fets amb "versemblança delictiva". L'exlíder socialista havia demanat que es tragués de la causa que l'investiga pel rescat de Plus Ultra un informe de la UDEF en què s'apunta que hauria cobrat 200.000 euros per unes gestions davant d'alts càrrecs de Bolívia en favor de l'empresa peruana Grupo Gloria. Zapatero argumentava que aquests fets no tenen res a veure amb la causa, però Calama nega que es tracti d'una "fiscalització indiscriminada" de la vida de l'expresident.\r\n\r\nEl magistrat opina que es tracta de la conseqüència "natural" de l'anàlisi de proves obtingudes en el marc de les diligències judicials ja obertes. Així, el jutge indica que la prohibició de les investigacions prospectives "no impedeix" que la instrucció pugui avançar si les dades revelen "noves línies d'indagació relacionades amb possibles delictes de tràfic d'influències o altres il·lícits penals".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nHisenda obre una inspecció fiscal a la família Zapatero\r\n\r\n