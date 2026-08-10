Amplíssima majoria del PP i Vox al Congrés, segons una enquesta de «El Español»

Les pròximes eleccions espanyoles auguren un canvi de paradigma polític. Segons la darrera enquesta realitzada per SocioMétrica a El Español, la coalició entre el Partit Popular i Vox aconseguiria una amplíssima majoria que permetria als populars tornar al capdavant de la Moncloa i, a través d'un pacte amb l'extrema dreta, controlar tres cinquenes parts del Congrés dels Diputats. La formació d'Alberto Núñez Feijóo amplia el seu avantatge sobre el PSOE després de l'entrada en tromba de migrants a Ceuta, una crisi migratòria -amb una claríssima derivada política- que passaria factura al president espanyol, Pedro Sánchez, en els pròxims comicis.
D'acord amb les xifres de la darrera enquesta, Feijóo guanyaria les eleccions espanyoles amb 149 diputats (un 33,8% dels vots), dos més dels que li aprofitava l'anterior sondeig del mes de juny. Per contra, la formació socialista obtindria només 103 diputats. A més, la coalició que actualment governa a Espanya -PSOE i Sumar- es quedaria amb 110 escons, ja que la formació que fins ara ha liderat Yolanda Díaz es quedaria amb set diputats només. Davant d'aquesta conjuntura, l'entesa entre populars i extrema dreta permetria a Feijóo governar amb comoditat la Moncloa.
Mentre que el PP aconseguiria 149 escons, la formació de Santiago Abascal obtindria 57 escons, un menys que en el darrer sondeig. Ara bé, tot i encallar-se, els populars encara necessitarien el seu suport per governar còmodament i controlar tres cinquenes parts del Congrés. Aquests resultats suposarien un gran increment per a l'extrema dreta espanyola, que fins ara tenia 33 escons a la cambra baixa. L'amplíssima majoria de PP i Vox (206 diputats), que es pot enfilar encara més amb el diputat d'UPN, els permetria -en cas d'aconseguir el suport de 210 escons- reformar la Constitució espanyola i, fins i tot, canviar el prisma del Tribunal Constitucional.
ERC puja, però Junts baixa
En clau catalana, el bloc de Junts i Esquerra Republicana no presenta grans canvis significatius. De fet, la força de les dues formacions al Congrés continuaria sent la mateixa, però sense el factor Sánchez que els ha situat com a formacions amb un paper determinant en alguns casos per a la legislatura del PSOE. Per una banda, ERC aconseguiria vuit escons, un més que en els darrers comicis, mentre que els juntaires caurien lleugerament fins als sis diputats. De facto, però, això no suposa cap gran canvi, ja que les dues formacions ja ostenten set cadires al Congrés.
Pel que fa al País Basc, Bildu continuaria imposant-se amb set diputats per contra dels sis del PNB. Això, però, tampoc suposa una gran diferència en l'escenari polític dibuixat actualment a la cambra baixa. D'aquesta manera, doncs, d'acord amb l'enquesta, el canvi d'hegemonia política que dona una amplíssima majoria als populars i l'extrema dreta s'explica per l'absorció de vots al PP provinents del PSOE, molt castigat per les crisis que envolten el partit i l'entorn de Sánchez.