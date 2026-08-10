El PP es desmarca de Vox i anirà a la Comissió Sectorial d'Infància per tractar la situació dels menors a Ceuta

El vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, s'ha desmarcat aquest dilluns de Vox i ha anunciat que els populars participaran en la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència per abordar la situació dels menors migrants a Ceuta. Ho ha verbalitzat en una roda de premsa a Barcelona. Bendodo ha urgit el govern espanyol a "negociar" amb el Marroc, perquè els menors "han d'estar amb la seva família". "A partir d'aquí, nosaltres assistirem a la reunió per escoltar, que no significa que estiguem d'acord amb les polítiques del govern", ha afegit. Malgrat tot, el vicesecretari veu el president espanyol, Pedro Sánchez, "incapaç" d'arreglar la "crisi interna" a Ceuta i el xoc amb Itàlia, aquest últim un "error de llibre".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nItàlia i Dinamarca rebutgen la «immigració incontrolada» cap a Europa després de la crisi a Ceuta\r\n\r\n\r\n \r\n