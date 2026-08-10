Itàlia i Dinamarca rebutgen la «immigració incontrolada» cap a Europa després de la crisi a Ceuta

El debat sobre migració a Europa ha revifat arran de la crisi a Ceuta i els governs d'Itàlia i Dinamarca ja s'han posicionat sobre el que anomenen "immigració incontrolada". Els dos països han rebutjat aquest tipus de migració a Europa perquè asseguren que té "un impacte negatiu" en les societats i han expressat el seu "desig de protegir" el continent.
"Ningú pot negar que la immigració il·legal té un impacte negatiu en les nostres societats: augment de les taxes de criminalitat, major pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública", han afirmat en un comunicat conjunt signat per la primera ministra italiana Giorgia Meloni i la danesa Mette Frederiksen. Després que França reforcés "amb urgència" els controls a la frontera amb Espanya i que Itàlia plantegés trencar l'acord de l'espai Schengen arran de l'entrada massiva de persones a Ceuta, aquest nou comunicat defensa que s'han d'implementar centres de retorn en tercers països "i altres solucions innovadores fora d'Europa".
Les dues cap de govern a la Unió Europea s'han enorgullit d'haver "encapçalat una política d'immigració estricta" tant als seus països com al continent. "És especialment greu quan els migrants il·legals -que no tenen dret a romandre als nostres països- cometen delictes violents, es dediquen al tràfic de drogues o són responsables de violència sexual", han criticat en el text.
A més, han remarcat estar "orgulloses de l'herència cultural cristiana d'Europa" i han considerat que el seu "deure" és "oferir solucions tangibles" mentre "garanteixen una major seguretat i protecció" a les comunitats. Les dues primeres ministres creuen que "s'haurien d'expulsar més" persones estrangeres que cometen delictes, en línia amb el to del discurs migratori de la dreta europea que relaciona la criminalitat amb la migració.
Control de fronteres i l'espai Schengen
Les últimes setmanes l'espai Schengen ha estat en el focus del debat migratori europeu. En aquest sentit, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha defensat la decisió del govern espanyol i ha instat Itàlia a "reaccionar" i reconèixer que aquest espai "no ha estat violat en cap moment i està plenament garantit". Aagesen ha remarcat que cap persona que hagi entrat irregularment a Ceuta "ha travessat i arribat a la península", mentrestant, el ministre d’Exteriors italià, Antonio Tajani, ha assegurat que Itàlia vol reobrir l’espai Schengen "aviat", però ha justificat el manteniment dels controls per les informacions sobre una possible nova arribada de migrants a la frontera de Ceuta el 15 d’agost.
D'altra banda, els controls als aeroports italians als viatgers procedents de l'estat espanyol també han provocat polèmica i la reacció del govern de Pedro Sánchez, que va decidir imposar controls fronterers als ports i aeroports per als passatgers procedents d’Itàlia. Un fet que el govern italià considera "totalment inacceptable" i "incomprensible", com va expressar Tajani, ha criticat en una entrevista al diari La Stampa. Una reacció que, segons Tajani, és una "represàlia, sense motius", que, a parer seu, perjudica el turisme.