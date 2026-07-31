França reforça la frontera amb Espanya i Itàlia planteja trencar l'espai Schengen per la crisi a Ceuta

La política migratòria a Europa, a debat. França ha reforçat "amb urgència" els controls a la frontera amb Espanya arran de l'entrada massiva de persones a Ceuta, que el govern espanyol ha xifrat en 60.000 persones en el primer balanç d'aquest divendres, mentre que Itàlia planteja trencar l'acord de l'espai Schengen amb Espanya per "l'amenaça de la immigració clandestina fora de control", tal com ho ha expressat la presidenta de la república, Giorgia Meloni.
La Unió Europea es mostra conciliadora i el comissari europeu per als Afers Interns i la Migració, Magnus Brunner, ha ofert a Espanya el suport de Frontex -l'agència europea de guàrdia de fronteres- per controlar la situació a Ceuta, alhora que ha reivindicat que el Marroc és un soci "clau i de confiança" amb qui ha augmentat la cooperació en qüestions relacionades amb la migració i el tràfic de persones. No és una postura unitària, però, i la mateixa Ursula von der Leyen ha qualificat aquest d'"inacceptables" les imatges de la crisi migratòria a Ceuta.
Amb tot, els estats membre fan palesa la seva incomoditat amb la situació a Ceuta i n'hi ha que es desmarquen del discurs comunitari. A França, el ministre d'Interior, Lauren Nuñez, ha anunciat l'activació de les Forces Frontereres d'Intervenció Ràpida per dur a terme "controls en profunditat". En una entrevista a RTL, ha descrit aquestes tasques com patrulles mòbils i ha assegurat que manté un contacte estret amb l'homòleg espanyol, José Manuel Albares. "Aplicarem mesures si hi ha moviments migratoris cap a la península Ibèrica", ha avisat.
Mentrestant, el ministre d'Exteriors italià i expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, s'ha mostrat també "favorable" al tancament de l'espai Schengen que proposa la seva sòcia de govern Meloni i ha afirmat que "la immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional". "La decisió del govern de Madrid de donar la ciutadania espanyola i, per tant, europea, a més de 500.000 immigrants irregulars és profundament errònia i incentiva el tràfic de persones humanes", ha afirmat.
En aquest sentit, Albares ha reclamat "solidaritat europea i no demagògia partidista". "Aquest missatge és impropi del ministre d'Exteriors d'un país soci i amic", ha indicat en una resposta a la xarxa social X.
Itàlia no és, però, l'únic país que s'ha pronunciat en aquesta direcció. A Finlàndia, el govern de coalició conservador, nacionalista i democratacristià ha donat suport a la proposta d'Itàlia d'excloure Espanya de l'espai Schengen. L'ultraconservadora Mari Rantanen, ministra d'Interior, ha reblat en un missatge a les xarxes socials que Pedro Sánchez "ha fracassat completament" en la tasca de protegir la frontera exterior de l'àrea Schengen i ha fet una crida a expulsar-lo. "No compleix amb les seves obligacions", ha dit.