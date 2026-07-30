El govern espanyol envia l'exèrcit per regular el retorn de migrants a Ceuta

El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per reforçar la Guàrdia Civil i mantenir la seguretat a la ciutat de Ceuta després de l'entrada en tromba de migrants. Segons ha informat fonts de Moncloa, els efectius mobilitzats estaran coordinats pel comandament d'operacions i donaran suport als agents de la policia espanyola desplegada.\r\n\r\nLa crisi migratòria que s'ha deslligat a la ciutat autònoma de Ceuta aquest dijous 30 de juliol amb l'entrada de milers de persones flanquejant la tanca és la més greu en cinc anys, des que al maig de 2021 el Marroc va relaxar les mesures de control i al voltant de 8.000 persones van creuar a territori espanyol.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEspanya i el Marroc acorden el retorn dels migrants que havien entrat en tromba a Ceuta Eloi Martí\r\n\r\n