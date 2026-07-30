Brussel·les ofereix suport a Espanya per controlar la frontera de Ceuta

El comissari europeu per als Afers Interns i la Migració, Magnus Brunner, ha ofert a Espanya el suport de Frontex per controlar la situació a Ceuta: "Lluitar contra la immigració il·legal, protegir la integritat de les fronteres externes de la Unió Europea i prevenir l'abús del nostre marc legal és de màxima importància", han afirmat portaveus de la Comissió Europea.\r\n\r\nBrunner s'ha posat en contacte amb el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, per oferir el suport europeu a la frontera sud amb l'Àfrica. Les mateixes fonts han instat també el Marroc a col·laborar amb Espanya per a un "retorn ràpid" dels que han entrat "il·legalment". Marlaska, juntament amb Pedro Sánchez, també es desplaçaran fins a Ceuta per abordar l'estat de la situació.\r\n\r\nDes de la Comissió Europea es considera el Marroc un soci "clau i de confiança" i es recorda que en els darrers anys ha augmentat la "cooperació" en els temes relacionats amb la migració i el tràfic de persones, així com en la gestió de la frontera: "Estem en contacte pròxim amb les autoritats marroquines per assegurar que es fan tots els esforços necessaris per prendre mesures immediates que acabin amb aquest viatge perillós", afirmen les mateixes fonts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEspanya mobilitza l'exèrcit després d'acordar amb el Marroc el retorn dels migrants que han entrat en tromba a Ceuta Eloi Martí\r\n\r\n