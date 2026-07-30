CGT adverteix que les mesures per protegir els treballadors a la via pública «arriben tard»

El delegat de prevenció de riscos laborals de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona, Ramon Samblas, ha advertit que les mesures per protegir els treballadors de la via pública arriben "tard". Segons el sindicalista, és necessari disposar “d’una avaluació d’estrès tèrmic” que suposi “un punt de partida científic i vàlid” per prevenir dels riscos que comporta la calor. El sindicat ha presentat vuit denúncies a Inspecció de Treball aquest estiu per temes relacionats amb la calor.\r\n\r\nPer la seva part, el consistori ha recordat que ha aprovat una “instrucció pionera” que “reforça” els plans de prevenció i mesures de protecció obligatòries davant onades de calor. En aquesta línia, ha recalcat que la seva prioritat és “preservar” la salut i seguretat del personal.\r\n\r\nTot i això, Samblas ha insistit que els protocols aplicats a la capital catalana “s’estan quedant endarrerits” i suposen “un perill greu i imminent” per a la plantilla que treballa al carrer. En aquest sentit, ha apuntat a la instrucció aprovada per reforçar la protecció dels treballadors municipals i del personal d'empreses concessionàries, perquè “no parteix d’un bon punt de partida”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nCatalunya supera els 40 graus en l'inici de l'onada de calor més llarga Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n