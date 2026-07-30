Detenen un home acusat de provocar tres incendis forestals a Carme

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han detingut un home de 58 anys per provocar presumptament tres incendis forestals a Carme (Anoia), l'últim dels quals va afectar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, a més d’empreses i habitatges, i va requerir el confinament de la població de set municipis propers. La investigació també ha pogut relacionar-lo amb un incendi originat el passat 29 de juny i un altre del juliol de 2024, tots a la mateixa zona.
Concretament, van ser els agents de la comissaria d'Igualada qui van efectuar l'arrest dilluns passat, després d'una investigació conjunta amb els Agents Rurals. El detingut va passar l'endemà a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada i ara espera que el magistrat determini si avança cap a l'obertura d'un judici i li obre una causa penal.
En l'últim incendi del juliol, que va coincidir en plena crisi de focs simultanis a Catalunya i va tensar el cos de Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals van poder determinar que l’origen de les flames es trobava al voral mateix de la carretera BV-2131, on també es van localitzar les restes mig cremades d’uns fragments de cartró d’un paquet de llaunes de cervesa. A partir d'aleshores, es va iniciar un procediment per identificar i detenir el culpable.
Després d'analitzar les dades de l'incendi i la seva afectació, es va crear un equip conjunt d'investigació de Mossos d'Esquadra i Agents Rurals. La investigació es va centrar en la hipòtesi de l'incendi provocat, ja que, els últims dos anys, hi havia hagut una sèrie d'incendis, tots ells presumptament provocats o amb causa desconeguda, en una mateixa zona molt propera al punt d'inici del foc.
La Unitat d’Investigació dels Mossos, amb la participació del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia dels Agents Rurals, va recollir les declaracions de diverses persones que havien passat per la zona poc abans i després d’iniciar-se el foc i van visionar imatges de càmeres de seguretat per determinar quins vehicles es podien ubicar al lloc dels fets. A més, van analitzar les dades dels dos incendis previs.
Finalment, van identificar l'home de 58 anys com a principal sospitós d’un delicte d’incendi forestal i el van poder relacionar amb els del juny i el juliol de 2024. No han transcendit més detalls sobre la identitat de l'arrestat.