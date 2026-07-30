Dos ferits en un incendi en un pis de Molins de Rei

Dues persones han resultat ferides lleus en un incendi d'habitatge aquest dimecres a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès quatre persones més, que han estat donades d'alta al mateix indret, i els dos ferits lleus han sigut traslladats a l'Hospital Moisès Broggi.\r\n\r\nEls serveis d'emergència han rebut l'avís del succés cap a tres quarts de sis de la tarda. El pis està situat a la cinquena planta d'un edifici al carrer Riera Bonet. El foc ha tingut l'origen en una habitació i el fum ha afectat el pis i el forat de l'escala. Els Bombers han extingit les flames i han ventilat i revisat els pisos de totes les plantes, que no han quedat afectats.\r\n\r\nTambé ha calgut evacuar amb l'autoescala un veí que s'havia confinat al terrat. Els Bombers han enviat sis dotacions fins al lloc dels fets, i el SEM ha actuat amb tres ambulàncies.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEnergia\r\nEl Govern ajorna el pla de renovables per no incendiar les municipals Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n