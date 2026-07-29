Els Bombers controlen l'incendi de Canyelles i aixequen el confinament

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incendi de Canyelles poc després de les cinc de la tarda d'aquest dimecres i hi han treballat amb nou dotacions terrestres i dues d'aèries. Aquestes últimes s'han retirat un cop controlades les flames.\r\n\r\nProtecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles (Garraf) i diverses urbanitzacions properes un cop els Bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nIncendi d'alta muntanya al parc natural de l'Alt Pirineu Gerard Mira\r\n\r\n