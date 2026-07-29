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Els Bombers controlen l'incendi de Canyelles i aixequen el confinament

Societat

  • Imatge de l'incendi de Canyelles -

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Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 19:26

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incendi de Canyelles poc després de les cinc de la tarda d'aquest dimecres i hi han treballat amb nou dotacions terrestres i dues d'aèries. Aquestes últimes s'han retirat un cop controlades les flames.

Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles (Garraf) i diverses urbanitzacions properes un cop els Bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia. 

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