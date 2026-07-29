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Els veïns d'un tercer bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 poden tornar a casa aquest dimecres

Societat

  • En total, l'esvoranc de l'L9 va obligar a desallotjar vuit edificis -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 14:43

Els veïns d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa aquest dimecres. Segons han indicat fonts del Departament de Territori a l'ACN, es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Al llarg dels últims dies, ja havien pogut tornar a les seves llars els desallotjats de dos blocs més.

Els primers veïns que van poder tornar a casa després de l'esvoranc -que va tenir lloc el passat 7 de juliol- ho van fer el 20 de juliol, i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. En total, es van haver de desallotjar vuit edificis i hi va haver uns 300 veïns afectats.

Per prevenció, el retorn s'està fent de manera gradual i el Govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.

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