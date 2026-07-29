Mor Marcel Coderch, expert en transició energètica i militant històric d'ERC

Marcel Coderch, un dels grans experts en transició energètica del país, ha mort aquest dimecres. Ho ha anunciat ERC, partit del qual era un militant històric. Nascut a Olot el 1953, Coderch era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitats i telecomunicacions. Va ser president de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) entre el 2017 i el 2022, abans de jubilar-se. Abans també havia estat vicepresident de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT).
Professionalment, Coderch també va ser docent i va participar activament en el debat públic sobre el model energètic. Al capdavant de l'ACCO, va rebre crítiques del sector del taxi, que l'acusava de posicionar-se a favor de les VTC. Políticament sempre va militar a ERC. Va formar part de l’executiva local dels republicans a Sant Cugat del Vallès abans d’assumir responsabilitats a la CMT. Els darrers anys, Coderch havia establert la seva residència a Badalona, on també s'havia implicat amb l'equip dels republicans a la ciutat.
Potser el salt més important a la política nacional va ser com a assessor extern del Govern en el marc de l'acord entre l'executiu d'Artur Mas i Oriol Junqueras per impulsar les anomenades estructures d'estat. Coderch va ser un dels tres experts proposats pels republicans per assessorar el Govern, juntament amb la jurista Gemma Calvet i l'expert en relacions laborals Josep Ginesta. Coderch es va centrar en àmbits estratègics, especialment en matèria d'energia i infraestructures. Es tractava d'una col·laboració no remunerada i sense càrrec executiu, ja que no va formar part de l'organigrama del Govern.
Diverses figures vinculades a ERC han lamentat la mort de Coderch. El president del partit, Oriol Junqueras, ha expressat la tristesa pel seu traspàs, ha repassat la seva llarga trajectòria professional i ha destacat que va ser una persona "molt compromesa" amb ERC i amb Catalunya. Al seu torn, l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha descrit Coderch com "un home savi i brillant, fidel als valors republicans". "Tristos per la seva pèrdua, i alhora agraïts per haver pogut treballar junts i aprendre al seu costat", ha destacat.