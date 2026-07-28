A la capital del Maresme, trobem un lloc curiós: Mataró, el municipi on els gegants dormen.
A finals de juliol, Mataró es transforma. Durant uns dies, els carrers s'omplen de música, pólvora, cercaviles i una ciutat sencera que viu Les Santes, la seva Festa Major. Una festa amb rituals que es repeteixen any rere any i que, per als mataronins, formen part de la identitat de la ciutat, i n'hi ha un que té un final ben peculiar.
Quan els gegants ja han recorregut els carrers i arriba l'hora de tornar a casa, no entren a l'ajuntament drets com els veuríem habitualment, els fan entrar estirats. És la Dormida, un dels moments més esperats de Les Santes, quan la Família Robafaves i les altres figures tornen a l'ajuntament entre la gentada, els crits i els aplaudiments. A més, aquest ritual està recollit al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya de la Generalitat.
La més multitudinària és la del 27 de juliol, després de la Passada, la gran cercavila de Les Santes.
Perquè a Mataró, quan Les Santes s'acaben, els gegants són els primers a anar a dormir.