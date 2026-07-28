TMB assegura que el fum va entrar al vagó del metro per la reacció de diversos passatgers

El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, ha explicat aquest dimarts que el fum que va entrar als vagons del metro, en l'incendi entre les estacions del Clot i les Glòries, va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència. Flores ha detallat que el maquinista, "seguint el protocol", va intentar canviar de cabina per "recular" i poder fer l'evacuació del passatge al Clot.
En concret, el delegat de TMB ha precisat que que el maquinista va aturar el tren “a uns 50 metres” d’on va veure el foc, a uns 200 metres de l’estació de Glòries i, aleshores, “es va posar en contacte amb el centre de control”. Des d’aquí, li van indicar que tornés “enrere” per poder evacuar els passatgers. “Havia de fer un canvi de cabina, creuar tot el tren i poder recular per portar tot el passatge a l'estació de Clot” ha detallat Flores.
En aquest trasllat va trobar “algunes portes obertes”, activades amb el tirador d’emergència, cosa que “s’entén per la situació de nervis”, ha puntualitzat. Flores ha indicat que això va provocar que el fum entrés als vagons. Ha explicat que “tots els trens del món” tenen aquest mecanisme, com també un “sistema d’autoprotecció” per evitar l’entrada de fum de l’exterior, però que ho va neutralitzar amb l’obertura de les portes.