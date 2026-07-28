El govern espanyol cedeix a la pressió del PP i ajorna la cimera pel finançament

Turbulències inesperades per al nou finançament. El govern espanyol ha cedit a la pressió de les comunitats del PP i ha acordat un ajornament de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que havia de celebrar-se aquest dimecres. L'ajoranemt l'ha avançat La Vanguardia i l'han confirmat fonts del Ministeri d'Hisenda, que també han detallat que la nova trobada se celebrarà el 4 de setembre. Així doncs, un dels grans acords entre Pedro Sánchez i ERC s'endarrereix un pèl més, si bé el seu aterratge al Congrés ja estava previst per a la tardor.
L'ajornament del CPFF arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. El nou model tenia garantida l'aprovació a la reunió de les autonomies amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el "sí" del govern de les Canàries, de Coalició Canària i el PP, anunciat inesperadament aquest mateix dilluns. La decisió canària havia esquerdat la unitat del bloc del "no" a la proposta.
Segons fonts del govern espanyol a l’ACN, el Ministeri d’Hisenda fa mesos que ofereix "vies de diàleg" a les comunitats per abordar la reforma del model i les ha citat a reunions tècniques per analitzar-lo “amb detall”. “Resulta sorprenent que ara, just després que les Canàries hagin comunicat el seu vot favorable, algunes comunitats reclamin ajornar un Consell que es va anunciar a principis de mes”, lamenten. Amb tot, des del departament d'Arcadi España remarquen que no tanquen la porta al diàleg i que “recullen” la petició d'ajornament. “El canvi de data reflecteix la bona voluntat del govern espanyol i confiem que les comunitats del PP anteposin els interessos de la ciutadania als dictats de Génova”, conclouen.
El Govern acusa el PP de fer partidisme
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha acusat el PP de fer "partidisme" i de no tenir "cap voluntat de diàleg". En declaracions als mitjans, Romero havia reclamat mantenir la convocatòria per iniciar la tramitació i aprovació del nou model de finançament, que ha recordat que porta caducat des del 2014, i ha advertit que Catalunya "no pot perdre aquesta oportunitat". Segons la consellera, la reforma permetria que el país disposés de 4.700 milions d'euros més.
ERC exigeix a l'Estat que no ajorni el nou finançament
A través d'un comunicat, ERC ha lamentat la suspensió del CPFF i ha exigit a l'Estat que no hi hagi més ajornaments. "Cada mes que es retarda aquesta reforma és un mes més d'asfíxia financera", ha manifestat el partit. Els republicans han carregat contra el PP per "bloquejar qualsevol intent d'actualitzar un model que ningú defensa", però també contra el govern espanyol, a qui retreuen que aquesta reunió fa mesos que hauria d'haver ocorregut. ERC demana al govern espanyol que convoqui el CPFF tan aviat com sigui possible i que acceleri la tramitació del nou model perquè pugui quedar aprovat abans que finalitzi aquest any.