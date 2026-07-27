El nou finançament de Sánchez i ERC guanya un suport inesperat

Suport inesperat al nou finaçament pactat entre Pedro Sánchez i ERC: el govern de les Canàries ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Tal com ha explicat en roda de premsa el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà. "Per fi arribem a un acord que ens situa en la mitjana", ha exposat en una compareixença amb el ministre d’Hisenda, Arcadi España. Així mateix, ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. "El diàleg funciona i dona fruits", ha dit España, per la seva banda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nSetmana clau pel finançament: aconseguirà ser aprovat pel Congrés? Oriol March\r\n\r\n