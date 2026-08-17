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Junts torna a reclamar les competències d’immigració: «Quan a Ceuta s’esternuda, Catalunya es constipa»

Política

  • Migrants i flotadors del Marroc a la costa de Ceuta -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 d’agost de 2026 a les 20:34
Actualitzat el 17 d’agost de 2026 a les 20:37

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha tornat a reclamar aquest diumenge les competències d’immigració per a Catalunya i ha advertit de les conseqüències de l’arribada de migrants a Ceuta. "El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. Normalment, quan allà s’esternuda Catalunya es constipa", ha afirmat durant les festes de Gràcia de Barcelona.

Turull ha criticat el Govern de Salvador Illa, de qui ha dit que "només està pendent de no molestar Madrid". També ha assegurat que Junts tornarà a registrar la petició de les competències al Congrés tan bon punt s’obri el registre.

El dirigent de Junts ha defensat que Catalunya ha de disposar de "recursos, competències" i capacitat per fer polítiques pròpies d’immigració, i ha reivindicat una resposta basada en la integració i la cohesió. Turull ha estat acompanyat pel candidat de Junts a Barcelona, Jordi Martí, que ha criticat l’alcalde Jaume Collboni. 

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