Junts torna a reclamar les competències d’immigració: «Quan a Ceuta s’esternuda, Catalunya es constipa»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha tornat a reclamar aquest diumenge les competències d’immigració per a Catalunya i ha advertit de les conseqüències de l’arribada de migrants a Ceuta. "El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. Normalment, quan allà s’esternuda Catalunya es constipa", ha afirmat durant les festes de Gràcia de Barcelona.\r\n\r\nTurull ha criticat el Govern de Salvador Illa, de qui ha dit que "només està pendent de no molestar Madrid". També ha assegurat que Junts tornarà a registrar la petició de les competències al Congrés tan bon punt s’obri el registre.\r\n\r\nEl dirigent de Junts ha defensat que Catalunya ha de disposar de "recursos, competències" i capacitat per fer polítiques pròpies d’immigració, i ha reivindicat una resposta basada en la integració i la cohesió. Turull ha estat acompanyat pel candidat de Junts a Barcelona, Jordi Martí, que ha criticat l’alcalde Jaume Collboni. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl govern espanyol reforça l'acollida de migrants i evita el xoc amb el govern de Ceuta Gerard Mira\r\n\r\n