Sánchez exhibeix un «decret Maricarmen» durant els Premis La Vanguardia

L'artista Amaia, guardonada aquest dilluns amb el premi Revelació de La Vanguardia, ha donat per sorpresa al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un petit cartell reclamant el “Decret Maricarmen” que aquest dimarts s'ha d'aprovar al consell de ministres. Sánchez l'ha exhibit després de lliurar-li el premi, durant la gala que es fa aquest vespre al Palau de Congressos, a Barcelona.\r\n\r\nTot plegat, en plenes negociacions per aprovar un decret d'habitatge que impedeixi episodis com el que es va viure a Madrid la setmana passada, en què una dona de 87 anys -Maricarmen Abascal- va ser desnonada de casa seva. Aquests fets han provocat una tempesta política: Sumar i els aliats d'esquerres de Sánchez reclamen més ambició al PSOE.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPròrroga de dos anys dels lloguers i més bonificacions fiscals: l'última oferta de la Moncloa en habitatge\r\n\r\n