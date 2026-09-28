De qui són els pisos a Barcelona? Un de cada cinc, en mans de grans tenidors

El desnonament de la Maricarmen, una dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva la setmana passada a Madrid després de set dècades vivint-hi, ha sigut la gota que ha fet vessar el got i ha accelerat la resposta política. La Maricarmen ha estat expulsada per una immobiliària que ha estat titllada de fons voltor, una de les figures assenyalades en el decret d'habitatge que prepara el govern de Pedro Sánchez. Aquesta normativa amb la qual treballa l'executiu de Sánchez fa referència a aquesta tipologia d'empreses, però, per ara, no es posa el focus en els grans tenidors. És a dir, les persones que tenen deu pisos en propietat o més en zones on el mercat no està tensionat i, que aquesta xifra es rebaixa fins a cinc en cas de zones tensionades. A Catalunya 302 municipis -entre ells Barcelona i tots els metropolitans- tenen la qualificació de tensionats i per tants són grans tenidors els propietaris de cinc o més pisos.
Aquí és on apareix el gran dilema. De qui són els pisos de la capital catalana? L'estudi elaborat per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, amb el suport de les diverses institucions del país, fa una radiografia del repartiment dels pisos a la ciutat amb les darreres dades disponibles, de 2025. A Barcelona consten un total de 525.440 propietaris i 792.884 habitatges, la qual cosa suposa una mitjana d’1,5 pisos per titular i un volum molt elevat de propietaris que només disposen d’un habitatge. En xifres, un 83,5% dels propietaris només tenen un pis.
Però malgrat que la immensa majoria dels barcelonins només té un habitatge, més de la meitat dels pisos està en mans de grans tenidors. D'acord amb les dades, els propietaris que tenen cinc pisos o més només representen un 2,2% del total de titulars, però concentren el 22,8% del parc residencial (181.130 habitatges). Els qui en tenen més de 10 només suposen un 0,8% del total de propietaris, però acumulen el 16,8% dels habitatges (133.249). I, en el cas dels qui tenen 15 pisos o més, només representen un 0,5% del total de propietaris de la capital catalana, però concentren el 13,8% dels habitatges (109.332). Aquestes dues darreres categories queden incloses dins el 2,2% del total dels titulars considerats grans tenidors.
Les persones físiques concentren l'habitatge barceloní
La radiografia elaborada per l'observatori també revela que el gran gruix dels pisos de la capital catalana són de persones físiques, els quals representen el 96,3% del total de propietaris barcelonins. En contrapartida, el 3,7% restant són persones jurídiques, que acumulen fins al 15,2% del parc residencial (120.574 habitatges). Dins d’aquesta categoria destaquen dos subgrups: les empreses, que representen el 2,8% del total de propietaris (14.888) i concentren el 12% dels habitatges (95.369); i, per altra, l’administració pública, que és titular de l’1,6% del parc, amb 12.832 pisos en propietat.
Si desgranem les dades per districtes, els propietaris a títol individual tenen una presència predominant en diversos barris dels districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Martí. D'acord amb les dades, destaquen els barris de Canyelles (97,1%), Montbau (96,9%), Sant Martí de Provençals (96,2%) i la Font d’en Fargues (95,1%).
En canvi, el seu pes relatiu és inferior als barris centrals i en aquells amb una forta presència d’habitatge públic, com Can Peguera -on el 76,6% dels habitatges són de titularitat pública-, Torre Baró (29,5%), la Marina del Prat Vermell (26,6%) i Vallbona (23,1%). Tot i que amb percentatges menors, també destaca la presència d’habitatge públic en la resta de barris del front marítim i l’eix del Besòs.
En quins districtes hi ha propietaris amb més pisos?
L'anàlisi del repartiment de pisos a la capital catalana també mostra quins són els districtes en què es concentren més grans tenidors. En concret, segons les xifres, les persones físiques que tenen cinc pisos o més es concentren al districte de Ciutat Vella i a les àrees centrals dels districtes de l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi.
La seva presència també és rellevant en barris com Sant Genís dels Agudells, la Vila de Gràcia, Can Peguera, Torre Barró i la Marina del Prat Vermell, on més del 30% dels habitatges pertanyen a aquests perfils de propietari -considerats grans tenidors a la capital catalana. En el cas dels titulars amb més de 10 i més de 15 habitatges, la seva presència continua sent especialment destacada als barris centrals de la capital catalana, amb especial èmfasi en barris com Can Peguera.