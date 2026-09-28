José Creuheras recorda el seu amic Isak Andic: «Era generós i detallista, una persona excepcional»

"Isak Andic era persona excepcional: metòdic i generós, era feliç veient feliços als altres". Amb aquestes paraules, el president del Grup Planeta i Atresmedia, José Creuheras, ha recordat el fundador de Mango en una entrevista al programa Vèrtex de TV3. L'empresari barceloní ha parlat del seu amic i ha compartit diverses anècdotes personals per exemplificar "la perfecció" que ho regia tot a casa seva.
Creuheras ha explicat aquest diumenge que visitar la llar dels Andic era una experiència única. "Tot era impol·lut", ha recordat, alhora que ha detallat que tenia cura de cada detall. Per exemple, si algú s'havia de quedar a dormir, li preparava una farmaciola a l'habitació amb tots els medicaments per si de cas es trobava malament.
"Si sabia que t'agradaven unes olives concretes, en preparava un plat", ha continuat. Des dels ulls de Creuheras, Andic no només era generós, sinó que també era molt detallista i metòdic. El president de Planeta ha compartit que el fundador de Mango tenia les camises perfectament planxades i ordenades per colors, en un armari en què no hi havia espai per al desordre.
Creuheras i Andic eren bons amics i compartien un selecte grup de personalitats de l'elit barcelonina, que darrerament ha quedat trasbalsada per les morts traumàtiques i sota sospita de més d'un membre. A més d'Andic, els Mossos d'Esquadra també investiguen la defunció de l'arquitecte Josep Juanpere a Baqueira el Sant Esteve de 2025. Els últims dies han detingut la parella i sospiten que podria estar involucrada en una mort que ja no contemplen com a accidental.
L'upper Diagonal, commocionat per la mort de Juanpere
Creuheras també va assistir a l'enterrament de Juanpere, un altre dels seus amics, tot i que no n'ha parlat amb Ramon Pellicer. On sí que se'n parla és a l'upper Diagonal, on una de les arquitectes més prestigioses del país, que no surt del seu astorament davant la notícia, explica a Nació que al despatx s'han quedat "de pedra".
"Però què està passant?", pregunta retòricament, abans de definir el seu col·lega de professió com "una bona persona i molt treballador". "Estem molt afectats", afegeix un habitual del Cercle d’Economia. Juanpere era algú molt present en les principals institucions de la burgesia, del Cercle d’Economia al Reial Club de Tennis Barcelona, d’on era assidu i fins i tot va formar part de la junta directiva elegida el 2018 amb Jordi Cambra com a president.