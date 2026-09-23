Josep Juanpere i Miret va morir el 26 de desembre de 2025 a Baqueira, mentre era a la seva segona residència celebrant el dia de Sant Esteve. Va morir just després de dinar, i els primers indicis apuntaven que es tractava d'un infart, ja que el dia abans havia anat a urgències per un problema mèdic. Aquest dimecres, però, els Mossos d'Esquadra han detingut a la seva parella, de 65 anys, per la seva presumpta implicació en la mort de l'arquitecte, la qual sospiten que va ser violenta.
Juanpere és un d'aquests arquitectes de llarga trajectòria a Catalunya. Nascut a Barcelona el 1953 i llicenciat a l'Escola Superior d'Arquitectura de la capital catalana el 1976, Juanpere es va consolidar ràpidament com un dels talents de l'ofici barceloní. Deu anys després, el 1986, va fundar de la mà d'Antonio Puig GCA Architects, un dels despatxos d'arquitectura referents a la capital catalana, sobretot en l'àmbit corporatiu. Ha estat l'artífex de la seu de Cuatrecasas, a la Diagonal, la Torre Puig, a l'Hospitalet de Llobregat, o el centre logístic de Mango, la seu de Ferrovial o el grup NH, entre d'altres.
En altres paraules, Juanpere es va convertir al llarg de la seva vida en l'arquitecte de l'empresariat i l'establishment de la capital catalana. El mateix Emilio Cuatrecasas es definia en un article a la Vanguardia publicat tres dies després de la seva mort com un "devot" i "seguidor" de les obres de l'arquitecte barceloní. A banda de dissenyar les seus de grans companyies de Barcelona, també ha dedicat part de la seva trajectòria a l'interiorisme. Concretament, el de la cadena d'hotels Grand Marina.
Per la seva llarga trajectòria com a arquitecte, amb un estil contemporani molt marcat -Cuatrecasas el defineix com un "defensor del bon gust"-, i amb projecció internacional -sobretot arran del vessant hoteler-, Juanpere dona nom a un premi: el Premi Eurostars Grand Marina de Fotografia Josep Juanpere. El seu llegat es manté a través de GCA Architects, però sobretot en tots els edificis que ha construït al llarg de la seva llarga i profitosa carrera com a arquitecte a la capital catalana.