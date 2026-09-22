Un nou estudi desmenteix part de l'informe PISA: l'alumnat privilegiat no empitjora més que la resta

L'estocada de l'informe PISA continua fent estralls. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre els resultats, però sobretot per l'exclusió de Catalunya de l'estudi a causa de l'elevada taxa d'exempció d'alumnat, la qual ha obligat la conselleria a obrir una investigació interna i esclarir els fets. Malgrat que els alumnes catalans no comptabilitzen en l'informe internacional, sí que ho fan en l'espanyol, i els resultats han estat els més baixos de la història. La tendència també va a la baixa al conjunt de l'OCDE, on s'ha registrat la mitjana de nivell més baixa de les darreres dues dècades.
Un dels aspectes que va cridar més l'atenció entre els experts internacionals és que, segons l'informe d'enguany, la davallada de nivell és especialment accentuada entre les famílies més privilegiades, amb un nivell socioeconòmic més elevat. En concret, la caiguda mitjana del quartil socioeconòmic més alt va ser de 14 punts en matemàtiques; 7,7 en ciències i 20,7 en lectura. Una xifra molt superior a la dels altres tres quartils, que van caure 3,1 punts de mitjana en matemàtiques; 6,5 en lectura, i en ciències, fins i tot, van millorar 4,4 punts. Els investigadors de l'OCDE ho atribuïen a un "nou fenomen" marcat per l'accés a les pantalles i la intel·ligència artificial -on ara el Govern hi ha posat el focus.
Dues setmanes després, un estudi liderat per Innovamat Research Lab en col·laboració amb Lucas Gortazar i Lucía Cobreros, d'EsadeEcPol, desmenteix aquestes conclusions de l'informe PISA: "El declivi observat en l'alumnat més afavorit s'explica per un canvi en l'eina amb la qual l'OCDE mesura el nivell socioeconòmic de l'alumnat", argumenten els impulsors d'aquesta nova investigació. En concret, asseguren que l'organisme va eliminar onze ítems de l'índex amb què calculen el nivell de benestar dels estudiants, com ara les preguntes sobre quina mena de llibres hi ha a casa i altres qüestions relacionades amb l'aprenentatge. En canvi, es van incloure ítems com aigua corrent o llum elèctrica a casa, "qüestions quasi universals de l'OCDE". Aquí és on, segons els autors del nou estudi, es produeix el canvi metodològic que invalida la comparativa que ofereix l'informe PISA d'enguany.
"El canvi de mesura va portar al fet que una proporció ressenyable d'estudiants amb bons resultats a PISA i un capital cultural alt, però unes condicions de vida més baixes, no apareguessin en el quartil alt socioeconòmic a PISA 2025 [i sí que ho haguessin fet en edicions anteriors]. Al seu torn, alumnat amb pitjors resultats i capital cultural més baix, però amb condicions de vida més altes, el van substituir en el grup socioeconòmic més alt. A conseqüència d'aquests canvis, la caiguda observada en 2025 amb l'índex socioeconòmic publicat en l'informe va ser major que en la resta de grups", argumenten els responsables d'aquesta nova investigació.
Les conclusions del nou estudi
Tenint en compte el canvi metodològic en el nou informe de l'OCDE, els investigadors d'aquest nou estudi consideren que part de les conclusions no són fiables. En aquest sentit, a partir de la seva anàlisi independent, asseguren que la davallada dels resultats a PISA es reparteix de forma similar entre tot l'alumnat, i que bona part d'aquesta caiguda no es concentra entre l'alumnat més privilegiat. "Aquests resultats es mantenen per a les tres competències avaluades: matemàtiques, ciències i lectura. En matemàtiques en particular, la bretxa entre el quartil socioeconòmic alt i el baix canvia 1,6 punts [és a dir, empitjora la diferència] amb l'índex comparable, davant dels menys 11,2 publicats", asseguren.
En altres paraules, en aquesta competència, el nivell de l'alumnat baixa sis punts respecte al 2022 -segons el nou estudi- en lloc de 14, com apunta l'OCDE. D'aquesta manera, doncs, els investigadors defensen que la davallada és sostinguda entre tots els estrats econòmics i que, a causa del canvi en l'anàlisi de dades a PISA, part de les dades de l'informe d'enguany no es poden fer servir en comparatives amb les edicions anteriors.