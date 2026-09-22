Després de quatre anys i un fort rebuig social, The District va abandonar Barcelona per traslladar-se a Madrid, on la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, els ha rebut amb els braços oberts. Ja en els dies previs, els organitzadors del congrés internacional celebraven que el suport institucional que rebien a la capital madrilenya era "sensiblement millor" que a la capital catalana, malgrat negar que haguessin canviat d'ubicació perquè el govern Jaume Collboni els havia retirat la subvenció. Sigui com sigui, The District s'ha instal·lat a Madrid i l'acollida de l'establishment ha estat bona. Ara bé, com ja els va passar a Barcelona, la crisi de l'habitatge, i el malestar creixent de la població, també s'ha guanyat un lloc dins la inauguració del certamen.
Centenars de manifestants s'havien concentrat a les portes per rebre Ayuso, però ha aconseguit evitar-los. Dins el recinte, però, ja no s'ha pogut desentendre les crítiques: "Senyora Ayuso, què fa aquí? Demà desnonaran a una senyora de 87 anys sense alternativa residencial! Compleixi amb la legalitat i aconsegueixi-li una alternativa!", li ha cridat un dels manifestants que ha aconseguit irrompre dins la inauguració del congrés. Es refereix a la Maricarmen, una veïna que fa setanta anys que viu de lloguer en un pis, però que ara quedarà el carrer després que els seus propietaris, una empresa immobiliària, l'hagi reclamat.
Els tres activistes que han pogut entrar dins el saló d'Ifema, on es produirà el congrés fins aquest dijous, han estat expulsats de l'interior del recinte per la seguretat de l'esdeveniment. Ara bé, abans de fer-los fora, sí que han pogut llançar diversos fulletons amb el missatge "The District is not welcome in Madrid" i algunes bombes fètides. Un missatge que es contraposa clarament amb el posicionament liberal que defensa Ayuso, que ha repetit en diverses ocasions que l'habitatge no s'ha de regular a través de les institucions, i que celebra la presència de les grans immobiliàries i els fons voltor a la seva ciutat.
Una manifestació a les portes de la cimera
Com ja passava a Barcelona, centenars d'activistes prohabitatge s'han concentrat des de primera hora a les portes del The District per expressar el seu rebuig a la presència dels fons internacionals a la seva ciutat. La policia espanyola ha desallotjat als manifestants i els ha mogut uns metres, encara que finalment la presidenta de la comunitat de Madrid, a la qual pretenien rebre, ha accedit al recinte per una altra de les portes. Allà també l'esperaven alguns manifestants, però Ayuso ha aconseguit accedir dins el recinte.